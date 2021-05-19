حكومية وشعبية.. قوافل إغاثة مصرية تنهال على غزة

مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، تعددت قوافل الإغاثة المصرية الموجهة لدعم الشعب الفلسطيني، وتنوعت بين قوافل حكومية رسمية، وأخرى شعبية وأهلية.

قافلة الأوقاف

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن تنظيمها قافلة مساعدات طبية وغذائية بقيمة 50 مليون جنيه، لدعم أهالي غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عبد الله حسن، في تصريحات خاصة لموقع "سكاى نيوز عربية"، إن قافلة المساعدات التي ستوجهها الوزارة للفلسطينيين، "ستمول من الموارد الذاتية" لوزارة الأوقاف، وتشمل مساعدات طبية وغذائية.

وأضاف أن لجنة خاصة من وزارة الأوقاف ستشرف على إعداد القافلة وتجهيز تسييرها إلى معبر رفح بشمال سيناء فور إعدادها، برعاية مباشرة من وزير الأوقاف.

مشاركة "مستقبل وطن"

وأعلن حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية البرلمانية في مصر، عن تنظيم قافلة كبرى من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والتموينية لدعم الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أشرف الشريف، إن قافلة المساعدات ستتوجه لمعبر رفح، الجمعة، لتسليمها إلى الجانب الفلسطيني.

وأضاف لموقع "سكاى نيوز عربية"، أن قافلة المساعدات التي سيوجهها "مستقبل وطن" تعد "خطوة أولى لدعم جهود القيادة المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني، بداية من فتح معبر رفح ونقل المستلزمات الطبية، حتى إعلان المبادرة المصرية لتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة".

حساب بنكي لدعم فلسطين

من جانبه، أعلن صندوق "تحيا مصر" عن تخصيص الحساب رقم (037037- إعادة إعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر لإعادة إعمار القطاع، وتلبية للاحتياجات المعيشية والدوائية "للأشقاء" الفلسطينيين.

ويستعد صندوق "تحيا مصر" لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة، تتضمن أكثر من 100 حاوية، ستصل للقطاع تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".

مبادرات الجمعيات الأهلية

وبادرت عدة جمعيات أهلية في مصر إلى دعم جهود الدولة المصرية لمساندة الشعب الفلسطيني، ورعاية المصابين المنقولين للعلاج في مصر، واستضافة أسرهم وتلبية احتياجاتهم المعيشية.

ومن أبرز الجمعيات الأهلية التي سارعت بتقديم الدعم للفلسطينيين، "بنك الطعام وبنك الكساء المصري، ومصر الخير، والأورمان، ورسالة، والجمعية الشرعية، ونور على نور، وحدوته، والفيروز".

ووفرت الجمعيات الأهلية المشاركة في دعم الفلسطينيين، وجبات غذائية يومية لأطقم الإسعاف والمشرفين وللأسر المتضررة، إضافة إلى توفير مستلزمات طبية من كمامات واقية وقفازات وملابس عزل وكحول، وملابس وأغطية ومفروشات.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة شمال سيناء، في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج": "تم تقديم كافة التسهيلات اللازمة للجمعيات الأهلية لمساعدتها في مهمتها الإنسانية، وحريصون على مد يد العون لأي جهة أهلية تقدم مساعدات للأشقاء الفلسطينيين".

وفتح مركز الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي أبوابه لإقامة فرق الأطباء والمسعفين والمشرفين، وساهم بمستلزمات الإقامة في منفذ رفح البري ومستشفى رفح.

ثاني شحنة مساعدات من الهلال الأحمر

وسلمت جمعية الهلال الأحمر المصري، شحنة المساعدات الثانية إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في معبر رفح، التي تشمل طنين من المستلزمات الطبية والإغاثية.

وتضمنت شحنة المساعدات التي سلمها الهلال الأحمر المصري عبر فرعه في شمال سيناء إلى الفلسطينيين "أجهزة صدمات القلب، وقياس سكر وضغط، وتنفس نيبوليزر، وقياس حرارة عن بعد، وأجهزة ضغط ديجيتال، وبدل متعددة الاستخدام، وقفازات طبية، وأكياس قطنية، وشاش وأسطوانات أكسجين، ومحاليل ملح وغلوكوز، وأكياس نفايات، وكراسي نقالة للإسعاف، وحقائب نظافة شخصية، وكمامات وبدل طبية وإبر وزجاجات كحول".

وقال مسؤول في الهلال الأحمر لموقع "دوت الخليج"، إنه تم إمداد فرع الجمعية في شمال سيناء بالأدوات والمستلزمات الطبية لاستخدامها وقت الحاجة، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين العابرين من الأراضي الفلسطينية.