الرئيس الفلسطينى: لن نفرط فى حقوق شعبنا وأمتنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف عباس، فى كلمة أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربى حول الجرائم والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، أن "القدس مفتاح السلام والأمن فى المنطقة، ولا أحد يمكن أن يقبل بالتخلى عنها، نحن لن نفرط بحقوق شعبنا وأمتنا".
وفيما يخص العدوان فى قطاع غزة، أكد أن ما تقوم به دولة الاحتلال الآن فى القطاع، إرهاب دولة منظم، وجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولى، وأنه لن يتهاون فى ملاحقة مرتكبى هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية، مؤكدا فى نفس الوقت أنه أبلغ واشنطن استعداد بلاده بالعمل معها لتحقيق السلام.
وحول قضية الانتخابات، أكد الرئيس أن الجهود من أجل إجراء الانتخابات العامة ستستمر، وسنجريها فور إزالة الأسباب التى أدت إلى تأجيلها، أى عندما نتأكد أننا سنجريها فى كل أرض دولة فلسطين وفى المقدمة منها بالطبع مدينة القدس.
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