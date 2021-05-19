الاستعلام عن رصيد متوفي والمستندات المطلوبة في بنوك المملكة يرغب الورثة عند وفاة شخص أن يستعلم عن إذا كان هناك أرصدة بالبنوك أم لا، فيقوم احد الورثة بالتقديم لبعض المستندات المطلوبة لمعرفة أرصدة المتوفى، فقامت الحكومة السعودية بحل هذه المشكلة وتسهيل للمواطنين معرفة ارث المتوفي، فيجب حصر الإرث للمتوفي أو إثبات وصية، وتقدم مستندات وأوراق مطلوبة من الورثة لتقديمها من الورثة الذين يمتلكون الصلاحية لذلك، وكان من الصعب على الورثة معرفة كمية الأموال التي توجد في البنك وأي بنك يكون قد ترك فيه المال، ومن هنا جاءت الحلول لتسهيل الخدمات على المواطنين، ومن خلال موقعنا هذا وهذا التقرير سوف نعرف كيفية الاستعلام عن رصيد متوفي في البنوك وماهي الأوراق والمستندات المطلوبة وحساب الإرث والورثة الشرعيين.

تقديم طلب آلي من أهل المتوفي للبنك الرئيسي بالمملكة في نصه حصر تركة المتوفي في البنوك السعودية. الاطلاع على اصل حصر الميراث الضوئي وتقديمه مع المستندات. صورة من شهادة الوفاة والاطلاع على الأصل. يرسل البنك رسالة مكتوبة إلى بنوك المملكة ليتم حصر الحسابات البنكية للمتوفي. سداد الرسوم الذي يقدرها البنك للورثة.

الاستعلام عن رصيد متوفي والمستندات المطلوبة في بنوك المملكةأجراءات الحصول على نموذج حصر الإرث للمتوفي بالمملكة

يعتمد تسجيل الميراث على حصر إرث، وهناك إجراءات متبعة:

تقديم طلب حصر ارث على يد محامي موكل بهذه الأمور، ويقدم الطلب أما يدويا أو إلكترونيا. تقديم شهادة الوفاة، مع تقديم تصريح من باقي الورثة على الموافقة لتقديم طلب حصر ارث. توكيل للمحامي الذي سيقوم بتقديم حصر ارث. دفع كافة الرسوم المالية لاستخرج الطلب. في حالة تنازل احد الأطراف عن نصيبه من الميراث في الإرث يجب إرفاق ورقة تثبت هذا التنازل. تقديم كافة البيانات والأوراق إما من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال مكتب استقبال الجماهير المختص بالميراث.

أجراءات الحصول على إثبات وصية للمتوفي بالمملكة

خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل بالمملكة تمكن المستفيد من إثبات الوصية:

من المتطلبات الواجب تقديمها وثيقة الهوية الأصلية ونسخة منها. يجب إحضار شاهدين. وخطوات التقديم أولا قم بالدخول على بوابة وزارة العدل. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية. اختار تقديم طلب للدوائر الإنهائية. ثم قم باختيار خدمة إثبات وصية، ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة.

كيفية تقسيم الميراث في المملكة العربية السعودية

يتوافق تقسيم الميراث بالمملكة مع الشريعة الإسلامية وما ينص عليه القران الكريم من أيات، وهناك جدول لتقسيم الميراث في النظام السعودي:

المرحلة الأولي تحديد التكلفة التي يحتجاها المتوفى من تجهيز المدفن، ومصروفات الكفن والغسل والحفر. المرحلة الثانية هي تسديد الديون على المتوفي الخاصة بالله سبحانه وتعالى وديون الأفراد. أما المرحلة الثالثة بالجدول الوصية التي تركها المتوفي، وهناك شروطا: أولها أن تكون الوصية لا تزيد عن ثلث التركة للمتوفي، الوصية تتم على الأشخاص الوارثين فقط، ويتم إخراج كل من لا يتوفر فيه الشروط. أما المرحلة الأخيرة من تقسيم الميراث والتي تخص التوريث وهناك شروطا: