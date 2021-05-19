بمشاركة الملك : قمة رئاسية ثلاثية بباريس تدعو لوقف التصعيد العسكري على غزة

دوت الخليج :- دعت قمة رئاسية لدول مصر والأردن وفرنسا، الثلاثاء، لوقف التصعيد العسكري في غزة.

وأوضح بيان للرئاسة المصرية، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقدا قمة ثلاثية بقصر الاليزيه، بمشاركة العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني عبر الفيديو كونفرانس، حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وأكد السيسي أن "القمة تهدف إلى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة"، وفق البيان.

وشدد على "استمرار مصر (...) في تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي"، داعيا المجتمع الدولي لحث تل أبيب على وقف التصعيد الحالي بالضفة والقطاع.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في فلسطين جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين، ثم امتدت المواجهات إلى قطاع غزة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 10 مايو/أيار الجاري إلى 213 شهيدا، بينهم 61 طفلا و36 سيدة، إضافة إلى 1442 جريح، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية ومن ضمنها القدس 24 ومئات الجرحى منذ 7 مايو/أيار، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.