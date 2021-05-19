جدة - نرمين السيد - وأكد البيت الأبيض، بحسب "روسيا اليوم"، أن بايدن أبلغه أنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم. وكان الرئيس الأمريكى دافع عن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة، مؤكدً أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيت الأبيض: بايدن أبلغ نتنياهو بأنه يتوقع خفض العنف بشكل كبير اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.