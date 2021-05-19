شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين بالمملكة وخطوات الاستعلام عنها

شروط طلب زيارة عائلية للمقيمين من اكثر ما يشغل الآن المقيمين لا استقدام عائلتهم واصبح التقديم الكترونيا دون الذهاب إلى المكاتب وبذل الجهد وإهدار الوقت كما يوجد خطوات الاستعلام عن الزيارة العائلية والشروط واجب توافراها للحصول على طلب زيارة عائلية، ويكون الزيارة للدرجة الأولي من الزوجة أو الأبناء والوالدين ،وتعد تأشيرة الزيارة العائلية هي ادن الدخول أو الفيزا هو ختم يوضع على جواز السفر فيسمح لحامله بالدخول إلى بلد أو بلدان معينة بحسب شروط محددة، وقد يحصل عليه من سفارة البلد الذي يرغب في زيارته،كما أن تسعى وزارة الخارجية السعودية إلى تسهيل اجراءت طلب الزيارة العائلية الكترونيا لعدم الازدحام بالمكاتب وطول انتظار تخليص الأوراق للحصول على الزيارة التي يسعى أليها الكثير بالمملكة، كما يمكن معرفة أيضا خطوات تسديد رسوم تمديد الزيارة العائلية 1442 وشروط ورسوم التسديد.

أن تكون تأشيرة الإقامة سارية المفعول لمدة 90 يوما على الأقل بعد تقديم الطلب. أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر كحد أدنى لقبول الطلب. سداد رسوم الخاصة بتقديم الطلب. إدخال كافة البيانات باللغة العربية باستثناء الأسماء إذا كان المطلوب زيارتهم يحملون جنسيات غير عربية فيكتب الاسم مطابق لجواز السفر أن يكون الزائرين القادمين من الدرجة الأولي. لا يزيد عمر الأبناء عن 18 عامًا. عدم تقديم الطلب الزيارة في مواسم الحج والعمرة. أن يكون الشخص المقيم معه أقامة وليس مرافق. تقديم أثبات القرابة للزائر بخصوص الزيارة مثل وثيقة عقد القران أو شهادة الميلاد الأبناء. تقدم الطلب عبر موقع وزارة الخارجية السعودية الإلكتروني. يتم التوجه إلى الغرفة التجارية السعودية لتصديق الطلب وتسديد الرسوم اللازمة. تقديم بيان تفصيلي بالراتب والمهنة ويكون موثق من جهة العمل.

الدخول إلى الموقع الرسمي خدمة التأشيرات الإلكترونية. يوجد خيارين أفراد وقطاعات ومنظمات الضغط على خيار أفراد. بعد ذلك الضغط على اختيار خدمة الزيارة العائلية من بين الخدمات الموجودة. أدخال رقم التأشيرة ورقم السجل. أدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم والعنوان ورقم الهوية أو الإقامة وتكون سارية. أدخال بيانات الزوار وجهة عمل كل منهم وكتابتها بدقة وتفصيل شديد. تعبئة الرمز المرئي في المكان المخصص له. الضغط على موافق. سيتم تلقائيًا عرض حول حالة الطلب سواء بالقبول أو الرفض. بعد أن تتأكد من الموافقة على الطلب الخاص بك يتم التوجه للسفارة السعودية لإصدار التأشيرة. ويتم الاستعلام عن الطلب الذي قمت بتقديمه بعد يوم أو يومين في حالة عدم وجود عطلات رسمية في الدولة.

المهن من الدرجة الأولى من المعلمين والأطباء والمهندسين. الفنيين بكافة تخصصاتهم. يوجد بعض المهن مستثناة من تقديم الطلب وتم السماح لأصحابها وهم: السباك وعامل النظافة والنجار والسائق الطباخين. مهن خاصه بالعمل الإداري ومنها: المحاسبين وأخصائي التسويق العاملين بالقطاع الخاص ومندوبي التسويق.

شروط طلب زيارة عائلية للمقيمينخطوات الاستعلام عن طلب زيارة عائليةالمهن المسموح بها بطلب الزيارة

والجدير بالذكر أن طلب زيارة متعددة يكون أثناء تقديم الطلب حيث يمكن الاختيار بين زيارة متعددة أو زيارة لمرة واحدة، ومن الجدير بالذكر هنا أن الزيارة العائلية المتعددة غير قابلة للتمديد كما هو الأمر مع الزيارة لمرة واحدة، ويمكن إلغاء طلب زيارة عائلية في حالات محددة فقط وهي الحالات التي يتم فيها رفض طلب الزيارة سواء الرفض من القنصلية أو السفارة السعودية، كما أن تقتصر تأشيرة الزيارة العائلية على الأقارب من الدرجة الأولى مثل الزوجة والأبناء والوالدين وقد سمحت المملكة لجميع المهن سواء فردية أو مؤهلات عليا باستقدام عائلاتهم وهذا ما لم يكن متاحًا من قبل، كما أن تسعى وزارة الخارجية دائما للتطوير الالكتروانى الخاص بطلب الزيارة العائلية بما يتوافق مع روية 2030 لتوفير وقتهم والجهد المبذول في المكاتب والإجراءات والاستفسارات عن كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.