شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية

تعتبر كلية الملك خالد العسكرية الواقعة في الرياض جزء من الحرس السعودي والتي تم افتتاحها في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز الموافق الثالث من ربيع الأول من عام 1403 ھ الموافق للثامن عشر من ديسمبر من عام 1982م وكان الغرض من إنشائها هو تخريج ضباط للعمل في قوات الحرس الوطني داخل المملكة العربية السعودية وقد أعلنت الكلية مؤخراً عن فتح باب التقديم لدورة الضباط للجامعيين وهنا سوف نذكر شروط القبول وميعاد التسجيل.

موعد التقديم لكلية الملك خالد العسكرية

تم فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1443 ھ لدورة تأهيل الضباط الجامعيين وذلك لحاملي الشهادة الجامعية ابتداء من الأربعاء السابع من شوال والموافق التاسع عشر من شهر مايو لعام 2021 م في تمام الساعة العاشرة صباحا ويستمر التقديم حتى الحادي عشر من شوال الموافق الثالث والعشرين من مايو 2021 م.

كيفية التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

يتم التقديم عبر الإنترنت وذلك من خلال الرابط الراسمي التابع لوزارة الحرس الوطني وبعدها نختار أيقونة حملة الشهادة للجامعيين وبعدها من أيقونة تسجيل يمكن للمتقدم كتابة البيانات الشخصية الخاصة به بكل دقة ثم إرسال الطلب

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يتمتع المتقدم بحسن الأخلاق والسمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة خاصة بالشرف والأمانة.

لم يسبق للمتقدم الزواج بأجنبية.

لا يزيد السن عن سبعة وعشرين عام أما الأطباء يشترط ألا يزيد السن عن ثلاثون عام.

يجب تناسق طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى 165سم للطول و52 كجم للوزن والحد الأقصى 188سم للطول و95 كجم للوزن.

لا يقل التقدير الجامعي عن جيد ولا يكون مضي علي تاريخ التخرج أكثر من عام.

يؤدي متقدمي التخصصات الطبية عدا الأطباء اختبار كفايات اللغة الإنجليزية والمقرر عقده في المركز الوطني للقياس.

يؤدي متقدمي التخصصات النظرية اختبار القدرات العامة والمقرر عقده في المركز الوطني للقياس.

إحضار معادلة الشهادة وذلك للحاصلين على الشهادة الجامعية من الخارج.

يجب على المتقدم أن يجتاز جميع إجراءات القبول.

لابد من اجتياز الفحص الطبي التابع للجنة القبول والتسجيل.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية