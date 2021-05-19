إسرائيل تمدد توقيف الأردنيين العنوز والدعجة

دوت الخليج :- قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، إن محكمة حيفا العسكرية الاسرائيلية مددت أمس توقيف المعتقلين الأردنيين خليفة العنوز، ومصعب الدعجة من بلدة صفا بمحافظة إربد، حتى يوم الخميس المقبل، بذريعة "استكمال التحقيق معهما".

وقالت الهيئة في بيان، إن سلطات الاحتلال اعتقلت الشابين الأردنيين أثناء محاولتهما التسلل من شمال الأردن الى الداخل الفلسطيني، و "وجهت لهما تهمة الدخول بطريقة غير شرعية، ومنعت حق حضور محام عنهما".

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