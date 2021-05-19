السعودية: تصريحات وزير خارجية لبنان إساءة لدول الخليج

دوت الخليج :- استنكرت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.

وأكدت في بيان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس" أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

كما أضافت أنه "نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين فقد استدعت الوزارة السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفضها واستنكارها للإساءات الصادرة من قبل وزير الخارجية، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص."

يشار إلى أن الوزير اللبناني كان ألمح في تصريحات تلفزيونية مساء أمس إلى أن بعض دول الخليج دعمت تنظيم داعش، وأتت به إلى سهل نينوى والأنبار وتدمر. كما تفوه بكلام عنصري خلال مساجلة مع أحد المحللين السعوديين الذي كان ضيفا مشاركا في الحلقة.

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