الجيش الإسرائيلي يكشف عن الجهة التي أطلقت قذائف من لبنان

دوت الخليج :- أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن فصيلا فلسطينيا صغيرا، وليس "حزب الله" اللبناني، هو المسؤول عن الهجمات الصاروخية من لبنان على شمال إسرائيل الليلة الماضية.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أفاد مساء أمس الاثنين، بأن "6 قذائف أطلقت من لبنان وانفجرت داخل الأراضي اللبنانية"، لافتا إلى أنه لم يتم التبليغ عن أضرار او إصابات في البلدات الإسرائيلية القريبة.
وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، إطلاق 3 صواريخ من لبنان على إسرائيل، وسط استمرار الأخيرة في حملة قصف مكثفة ضد قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي آنذاك إن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط، دون وقوع أي أضرار أو إصابات.
المصدر: "RT + "I24NEWS
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