أخبار اليمن : الدكتور لبوزة يبعث برقية عزاء بوفاة الشيخ خالد مطلق

الدكتور لبوزة يبعث برقية عزاء بوفاة الشيخ خالد مطلقبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ خالد عبدالله مطلق مدير عام مديرية حالمين السابق اثر نوبة قلبية.

واشار في البرقية التي بعثها الى والد الفقيد الشخصية المناضلة والقيادي الاكتوبري عضو اللجنة الدئمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام واحد مؤسسي المؤتمر في محافظة لحج الشيخ عبدالله مطلق صالح ولأسرة الفقيد وكل ابناء جبل قضاة وحالمين خاصه وابناء ردفان عامة بمناقب وادوار الفقيد مطلق الوطنية والذي تميز بالمبادرة والتفاني والاخلاص والعمل في خدمة المجتمع والوطن.

ونوه الدكتور لبوزة الى أن الفقيد كان واحدا من الشخصيات الاجتماعية التي لن يُغيّب الموت بصماتها واثارها وجميل افعالها..وهو دأب اسرة آل مطلق التي عرفت بالنضال والاسهامات الكبيرة في الدفاع عن ثورة سبتمبر وتفجير ثورة 14 اكتوبر وقدمت تضحيات في هذا المضمار يعرفها الجميع.

وعبر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصيا ونيابة عن كافة قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد في هذا المصاب سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون