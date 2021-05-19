إسرائيل تفتح الملاجئ فى حيفا وعكا وعدد من مدن الجبهة الشمالية

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، والتى نقلت عنها "روسيا اليوم"، إنه بعد إطلاق أربعة صواريخ من لبنان باتجاه الجليل والكريوت (حيفا)، أعلنت عدد من السلطات فى الشمال عن فتح الملاجئ العامة، بما فى ذلك فى حيفا وكريات موتسكين وكريات بياليك وعكا وريشاسم".
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن القصف من قطاع غزة على المستوطنات الجنوبية مستمر.
وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، أعلن أنه تم إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا واحدا بينما سقط صاروخ آخر فى منطقة مفتوحة واثنين فى البحر، مؤكدا أنه ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضى اللبنانية.
كما أعلنت قوة "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة فى لبنان أن قائد البعثة ستيفانو ديل كول على اتصال بالجانب اللبنانى والإسرائيلى لحضهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس فى هذا الوقت الحرج.
وقالت إن إطلاق النار توقف وقواتنا موجودة على الأرض مع الجيش اللبنانى لتقييم الوضع.
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