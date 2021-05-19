نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدول المسموح السفر لها من الكويت 2021 والمحظورة لتداعيات كورونا في المقال التالي
الدول المسموح السفر لها من الكويت 2021 سؤال يهم الكثير من مختلف دول العالم لاسيما من يقبلون على السفر إلى الكويت للعمل فيها في من أكثر الدول العربية التى تضم عمالة من مختلف دول العالم مثل المملكة العربية السعودية ومع انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة قرارات صارمة منها حظر الدول من السفر إلى الكويت وتحديد الدول المسموح السفر لها من الكويت 2021 أو العكس حسب طبيعة الوباء في الدولة وأعداد الإصابات والوفيات كما حددت شروط السفر من الكويت بضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل مطار الكويت الدولي وذلك بهدف عدم انتشار فيروس كورونا بين سكانها سواء المواطنين أو المقيمين لظروف معينة.
الدول المسموح السفر لها من الكويت 2021
وسط إجراءات فيروس كورونا المشددة في كل مكان وتعليق السفر هناك عددًا من الدول المسموح السفر لها من الكويت بالإضافة إلى قرابة 31 دولة محذور دخول أفرادها إلى دولة الكويت، لحماية سكانها من انتشار فيروس كورونا على أراضيها، لاسيما أن دولة الكويت من أكثر الدول التى طبقت حظر التجول أكثر من مرة خوفًا من زيادة الإصابات من الوباء المنتشر في كل مكان.
الدول المحظورة من السفر للكويت
أفادت الإدارة العامّة للطيران المدني عم الدول المحذورة من السفر إلى الكويت على النحو التالي:
- كولومبيا
- أرمينيا
- بنجلاديش
- الفلبين
- سوريا
- الهند
- إيران
- الصين
- البرازيل
- إسبانيا
- سنغافورة
- البوسنة
- الهرسك
- تشيلي
- باكستان
- مصر
- لبنان
- هونغ كونج
- إيطاليا
- مقدونيا الشمالية
- مولدوفا
- بنما
- سيرلانكا
- نيبال
- العراق
- المكسيك
- اندونيسيا
- بيرو
- صربيا
- مونتنيغرو
- جمهورية الدومنيكان
شروط السفر من الكويت
وضع مطار الكويت مجموعة من الشروط يجب اتباعها عند السفر منه وهي على النحو التالي:
- ارتداء الكمامة في صالات الانتظار.
- استخدام المعقمات والمحافظة على التّباعد الاجتماعي بين المسافرين.
- حجز التذاكر أونلاين.
- الحضور في المطار قبل المغادرة بـ4 ساعات.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدول المسموح السفر لها من الكويت 2021 والمحظورة لتداعيات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.