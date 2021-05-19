الدول المسموح السفر لها من الكويت 2021 والمحظورة لتداعيات كورونا

الدول المسموح السفر لها من الكويت 2021 سؤال يهم الكثير من مختلف دول العالم لاسيما من يقبلون على السفر إلى الكويت للعمل فيها في من أكثر الدول العربية التى تضم عمالة من مختلف دول العالم مثل المملكة العربية السعودية ومع انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة قرارات صارمة منها حظر الدول من السفر إلى الكويت وتحديد الدول المسموح السفر لها من الكويت 2021 أو العكس حسب طبيعة الوباء في الدولة وأعداد الإصابات والوفيات كما حددت شروط السفر من الكويت بضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل مطار الكويت الدولي وذلك بهدف عدم انتشار فيروس كورونا بين سكانها سواء المواطنين أو المقيمين لظروف معينة.

الدول المسموح السفر لها من الكويت 2021

وسط إجراءات فيروس كورونا المشددة في كل مكان وتعليق السفر هناك عددًا من الدول المسموح السفر لها من الكويت بالإضافة إلى قرابة 31 دولة محذور دخول أفرادها إلى دولة الكويت، لحماية سكانها من انتشار فيروس كورونا على أراضيها، لاسيما أن دولة الكويت من أكثر الدول التى طبقت حظر التجول أكثر من مرة خوفًا من زيادة الإصابات من الوباء المنتشر في كل مكان.

الدول المحظورة من السفر للكويت

أفادت الإدارة العامّة للطيران المدني عم الدول المحذورة من السفر إلى الكويت على النحو التالي:

كولومبيا أرمينيا بنجلاديش الفلبين سوريا الهند إيران الصين البرازيل إسبانيا سنغافورة البوسنة الهرسك تشيلي باكستان مصر لبنان هونغ كونج إيطاليا مقدونيا الشمالية مولدوفا بنما سيرلانكا نيبال العراق المكسيك اندونيسيا بيرو صربيا مونتنيغرو جمهورية الدومنيكان

شروط السفر من الكويت

وضع مطار الكويت مجموعة من الشروط يجب اتباعها عند السفر منه وهي على النحو التالي: