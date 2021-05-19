يرغب العديد من الطلاب الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية، مما كان سبب في أن يتم وضع بعض الشروط للتأكد من صلاحية المتقدمين في الالتحاق بالكلية، وذلك لأنه يتم وضع بعض شروط القبول كلية الملك خالد العسكرية الثانوية 1443 وفي حال حدوث أي خلل في أحد هذه الشروط فإنها تؤثر على التحاق الطالب بالكلية.

شروط القبول كلية الملك خالد العسكرية الثانوية 1443

يوجد بعض الشروط التي تم تحديدها والتي يجب أن تكون متوافرة في الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والذين يرغبون الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون ذا جنسية سعودية ونشأ في السعودية، مع استثناء المواطن الذي ينشأ خلال خدمته للدولة في الخارج.

أن يكون ذا أخلاق حسنة وذا سمعة طيبة.

لا يكون أن يكون عليه حكم مخل بالشرف والأمانة.

كذلك لا يجب أن يكون المتقدم من أجنبية.

أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 17- 22 عام.

بالنسبة إلى الشكل يجب أن يكون وزن المتقدم متناسب مع الطول.

بالنسبة إلى الطول لا يجب أن يقل عن 165 سم والوزن 52 كجم.

كذلك لا يجب أن يزيد الطول عن 188 سم والوزن 95 كجم.

لابد أن يكون لديه شهادة الثانوية العامة في نظام العلوم الطبيعية أو مقررات تخصص علوم طبيعية.

بالنسبة إلى المعدل التراكمي لا يجب أن يقل عن 80%.

أن يكون الطالب تخرج من الثانوي في 1442 بالانتظام النهاري.

بالنسبة إلى درجات القدرات فإنه لا يجب أن تقل عن 60 في جميع الدرجات.

لابد أن يتمكن من اجتياز جميع اختبارات القبول والتي تشمل المقابلة الشخصية والاختبار التحريري والتزكية الأمنية واختبار اللياقة البدنية، وكذلك اختبار الحرس الوطني.

أن يتمكن من اجتياز الكشف الطبي الذي يكون خارج من لجنة القبول والتسجيل في الجامعة.

تعليمات التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

يوجد العديد من التعليمات المختلفة التي يجب أن يضعها المتقدم في الاعتبار، حيث أن التقديم يتم من خلال الموقع الالكتروني، وتتمثل هذه التعليمات فيما يلي:

يجب أن يتم قراءة الشروط جيدًا للتأكد من أنها متطابقة مع المتقدم ولا يوجد خلل في أحد الشروط.

يجب أن يكون حساب أبشر مفعل حتى يتمكن من التسجيل من خلاله.

مفعل حتى يتمكن من التسجيل من خلاله. لابد خلال التسجيل أن يتم استخدام إنترنت إكسبلورر 8 على الأقل.

خلال التسجيل من الأفضل أن يتم الاعتماد على الحواسيب المكتبية والابتعاد عن الجوالات.

إن وقت التسجيل لا يستغرق ما يزيد عن 60 دقيقة.

يجب أن يتم تجهيز المستندات المطلوبة والتي تكون ممسوحة على الماسح الضوئي.

المستندات المطلوبة تتمثل في شهادة الثانوية العامة وصورة شخصية 3 في 4 وتكون بالزي الوطني وتكون بالألوان وذات خلفية بيضاء اللون.

لابد أن يتم إضافة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من أنها صحيحة.

يجب التأكد من صحة البيانات عن طريق مقارنتها بالأوراق الرسمية.

بالنسبة إلى رمز التحقق فلابد من إدخالة باللغة الإنجليزية.

بعد الانتهاء من التسجيل سوف يظهر رقم الطلب وإذا لم يكتمل فإن هذا يعني أن عملية التسجيل لم تتم.

سوف يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم الطلب.

خلال فترة التقديم يكون مسموح أن يتم عمل تعديل في البيانات.

إذا تم إدخال بيانات غير صحيحة فإن المتقدم سوف يتحمل عواقب قانونية.

ختامًا فإنه يجب على المتقدم أن يعطي قدر كبير من الاهتمام إلى الإطلاع على شروط القبول كلية الملك خالد العسكرية الثانوية والتأكد من عدم وجود خلل في أحد هذه الشروط لضمان التسجيل بدون مشاكل.