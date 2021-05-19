الهيئة العامة للزكاة والدخل تسجيل الدخول 1442

أتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل تسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، والتعرف على مستحقات الزكاة ودفعها إلكترونيًا لتسهيل الأمور على المواطنين، فهي من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هيئة الزكاة والدخل ليتم التسهيل على جميع المواطنين الوصول إلى الخدمة وإتمامها في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى أن يتم الذهاب إلى مقر الهيئة أو أحد المكاتب التابعة لها،حيث تعتبر هذه الهيئة من الهيئات الحكومية المهمة بشكل كبير في في المملكة العربية السعودية، ولها العديد من المهام مثل جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وغيرها، مما يعود بالنفع على جميع الأفراد في المملكة.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الهيئة العامة للزكاة والدخل، أحد الجهات الحكومية السعودية الهامة، والتي ترتبط بشكل تنظيمي بوزارة المالية السعودية، لها محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول عن إدارة شؤونها بالكامل في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تُعدُّ الهيئة العامة للزكاة والدخل من أشهر المؤسسات في المملكة العربية السعودية حيث تلزم جميع المواطنين القادرين على دفع الزكاة المفروضة عليهم حسب قوانين ونهج الشريعة الإسلامية، كما تضمن صرف مستحقات الزكاة في مصارفها الشرعية، وتهتم بجميع الفقراء والمحتاجين في المملكة وتضمنن حقوقهم في أموال الزكاة، وأتاحت الهيئة العامة للزكاة والدخل تسجيل الدخول في الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، والتعرف على مستحقات الزكاة ودفعها إلكترونيًا لتسهيل الأمور على المواطنين.

الهيئة العامة للزكاة والدخل تسجيل الدخول

أصبح الآن بإمكان جميع المواطنين التسجيل في مصلحة الزكاة والدخل بكل سهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب الدخول إلى بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

بعد ذلك يجب الضغط علي زر تسجيل، واختيار منها “مستخدم جديد”.

بعد ذلك يجب الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع.

ثم اضغط على أيقونة “جديد ولا يوجد رقم مميز”.

قم باختيار مؤسسة فردية من قائمة كيان المكلف.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة ثم اضغط على زر تسجيل.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

قم بإدخال رمز التحقق.

في النهاية سيتم الدخول إلى الحساب الجديد الذي تم إنشاؤه على بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

استعلام عن مستحقات الزكاة والدخل

يمكن لجميع المواطنين المشتركين في الهيئة العامة للزكاة والدخل تسجيل الدخول في الموقع الخاص بالهيئة والاستعلام عن فاتورة المستحقات التي تفرضها هيئة الزكاة والدخل على المؤسسات من خلال الخطوات التالية:

في البداية يجب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الزكاة والدخل.

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني.

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار خدمة الاستعلام عن المبلغ المستحق.

من ثم قم باختيار تقديم الإقرار.

قم بتحديد نوع الإقرار المطلوب.

ثم قم باتباع الخطوات المطلوبة من أجل إتمام عملية الاستعلام.

سيتم وصول رسالة نصية علي الحساب بها قيمة الفاتورة الواجب دفعها.

طريقة دفع مستحقات الزكاة والدخل

بعد حصول الشخص على قيمة فاتورة مستحقات الزكاة والدخل يمكن سدادها من خلال عدة طرق منها ما يأتي:

الدخول علي الموقع الإلكتروني للبنك السعودي التابع له المستخدم.

يمكن أيضاً من خلال الذهاب إلى أحد فروع البنك وكتابة نموذج ورقي لدفع المستحقات.

يمكن من خلال خدمات الهاتف المصرفي للبنوك السعودية.

أحد أجهزة الصراف الآلي من خلال خدمة سداد.

الخدمات المصرفية عن طريق الرقم المالي.

المستندات المطلوبة للتحقق من شهادة الزكاة

قامت هيئة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض المستندات المطلوبة من أجل التحقق من شهادة الزكاة وجاءت هذه المتطلبات علي النحو التالي:

توفير رقم الترخيص الخاص بالمؤسسة عند التسجيل.

توفير رقم الهيئة الوطنية.

تقديم رقم الشهادة.

تقديم السجل التجاري الخاص بالمؤسسة.

توفير الرقم الضريبي للمؤسسة.

تقديم رقم هوية المنشأة المقام بها المؤسسة.

طباعة شهادة الهيئة العامة للزكاة والدخل



يمكن لجميع المواطنين طباعة شهادة الزكاة والدخل بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يجب الولوج إلي موقع الزكاة والدخل الرسمي.

بعد ذلك يجب تسجيل الدخول من خلال حساب المستخدم على الموقع.

ثم الانتقال إلى خانة الإقرارات، وعرض الإقرارات الموجودة.

قم باختيار الإقرار المراد طباعته وملء جميع البيانات المطلوبة عنه.

اضغط على رمز الطباعة.

قم بالتعهد بصحة البيانات المدخلة في النموذج، وفي النهاية اضغط علي تقديم.

سيتم حفظ ملف بصيغة pdf من أجل طباعته، وفي حالة عدم سداد الفاتورة سيتم إشعار المستخدم من خلال رسالة على البريد الإلكتروني أو الهاتف تحتوي على رقم الفاتورة التي يجب طباعتها.

رقم الهيئة العامة للزكاة والدخل



قامت هيئة الزكاة والدخل السعودية بتوفير رقم موحد لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة، من أجل تسهيل الهيئة العامة للزكاة والدخل تسجيل الدخول علي الموقع وتلقى الشكاوي والاستفسارات من جميع المواطنين على مدار الوقت، وذلك من خلال توفير العديد من أرقام التواصل للتسهيل على المواطنين والمقيمين في الحصول على كافة الاستفسارات بشكل دوري، حيث يمكن التواصل مع الهيئة من خلال الأرقام التالية:

الاتصال على الرقم الموحد 19993 من أي شبكة داخل السعودية.

من أي شبكة داخل السعودية. التواصل من خلال الرقم الدولي لهيئة الزكاة والدخل +966112048998

إرسال بريد إلكتروني على “ [email protected] ”

” الرقم المحلي: 0114349999​ (من الأحد إلى الخميس 8 صباحاً – 4 مساءاً)

في نهاية المقالة نكون قد قمن بتقديم كل ماهو متعلق بـ الهيئة العامة للزكاة والدخل تسجيل الدخول إلي الموقع الرسمي، وطريقة الاستعلام عن مستحقات الزكاة وطرق دفعها بشكل إلكتروني، كما تم توضيح طرق التواصل المختلفة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، غيرها من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الهيئة بشكل إلكتروني، من أجل التسهيل على المواطنين في القيام بمختلف الخدمات بدون الحاجة للذهاب إلى أي من مكاتبها.