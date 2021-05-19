فتح باب التقديم في جامعه الملك خالد العسكرية لقبول دوره الضباط الجامعيين

جامعه الملك خالد العسكرية وهي جامعه حكوميه تقع في مدينه أبها جنوب غربي المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيس الجامعة عند زياره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان وليا للعهد وذلك في عام 1419 هجريا، في الآونة الأخيرة قامت الجامعة بفتح باب التقديم لدوره الضباط للذين هم حاصلون علي شهاده جامعيه، وقد تم بدأ التقديم في صباح اليوم الأربعاء 19/5/2021 في تمام الساعة العاشرة والموافق 7 شوال 1442، ويكون أخر يوم للتقديم هو الأحد 23/5/2021 والموافق 11 شوال 1442، وقد قامت لجنه القبول والتسجيل التابعة لوزارة الحرس الوطني بتحديد الشروط الواجب توافرها في من يرغب في التقديم، يجب علي الراغب في التقديم بالتسجيل عن طريق الرابط الرسمي لوزارة الحرس الوطني.

أولا نقوم بالذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الحرس الوطني.

نقوم بالنقر علي كلمه”حمله الشهادة الجامعية”.

ثم نقوم بالنقر علي “تسجيل”.

.ثم نقوم بكتابه البيانات الخاصة بالمتقدم يجب أن تكون صحيحه.

خطوات التسجيل في موقع وزاره الحرس الوطني.الشروط اللازم تواجدها في الشخص الراغب في التسجيل.

يجب علي المتقدم توافر فيه الشروط الأتية:-