فتح باب التقديم في جامعه الملك خالد العسكرية لقبول دوره الضباط الجامعيين

جامعه الملك خالد العسكرية وهي جامعه حكوميه تقع في مدينه أبها جنوب غربي المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيس الجامعة عند زياره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان وليا للعهد وذلك في عام 1419 هجريا، في الآونة الأخيرة قامت الجامعة بفتح باب التقديم لدوره الضباط للذين هم حاصلون علي شهاده جامعيه، وقد تم بدأ التقديم في صباح اليوم الأربعاء 19/5/2021 في تمام الساعة العاشرة والموافق 7 شوال 1442، ويكون أخر يوم للتقديم هو الأحد 23/5/2021 والموافق 11 شوال 1442، وقد قامت لجنه القبول والتسجيل التابعة لوزارة الحرس الوطني بتحديد الشروط الواجب توافرها في من يرغب في التقديم، يجب علي الراغب في التقديم بالتسجيل عن طريق الرابط الرسمي لوزارة الحرس الوطني.خطوات التسجيل في موقع وزاره الحرس الوطني.
- أولا نقوم بالذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الحرس الوطني.
- نقوم بالنقر علي كلمه”حمله الشهادة الجامعية”.
- ثم نقوم بالنقر علي “تسجيل”.
- .ثم نقوم بكتابه البيانات الخاصة بالمتقدم يجب أن تكون صحيحه.
يجب علي المتقدم توافر فيه الشروط الأتية:-
- يجب أن يكون سعودي الأصل وأيضا المنشأ ويتم استثناء الذي تم نشأته مع والده خارج البلاد لخدمه الوطن.
- ألا يكون المتقدم سنه اكثر من 27 عاما وذلك عند بداية الدراسة وهذا الشرط ينطبق علي جميع التخصصات ماعدا التخصص الطبي لا يزيد سنه عن 30 عاما.
- يجب أن يكون متزوج امرأة سعوديه.
- يجب علي المتقدم أن تكون سيرته حسنه وأيضا سمعته.
- ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جريمة مخله بالشرف أو بحد شرعي.
- يجب أن يكون المتقدم قد حصل علي شهاده جامعيه بشرط أن يكون في حاله انتظام كلي وان يكون تقديره في الشهادة الجامعية جيد ولا يقل عنها.
- يجب أن يكون قد مر علي تخرجه عام دراسي واحد.
- عندما يكون المتقدم قد حصل علي شهاده جامعيه من خارج السعودية يجب أن يقدم شهاده المعادلة المعتمدة من وزاره التعليم.
- أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات العامه للتخصصات النظرية الذي يتم تحديده من قبل المركز الوطني للقياس.
- يجب علي المتقدم أن يقوم بتأدية اختبار الكفايات في اللغة الانجليزية وذلك للتخصصات الصحية ما عدا الأطباء يقوم مركز القياس بهذه المهمة.
- بالنسبة للتخصصات الطبية والصحية يجب إنهاء فتره الامتياز.
- يجب أن يكون المتقدم قد حصل علي رخصه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب التخصصات الطبية والصحية المطلوبة.
- يجب أن يكون طوله بين 165سم كحد ادني وأيضا 188 كحد اقصي، ويجب أن يكون الطول متناسب مع الوزن كحد ادني 52كجم وبحد اقصي 95كجم.
- يجب علي المتقدم باجتياز الفحص الطبي وذلك بعلم من اللجنة الطبية.
- يجب أن يقوم باجتياز جميع الاختبارات المحددة للقبول.
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جامعه الملك خالد العسكرية وهي جامعه حكوميه تقع في مدينه أبها جنوب غربي المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيس الجامعة عند زياره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما كان وليا للعهد وذلك في عام 1419 هجريا، في الآونة الأخيرة قامت الجامعة بفتح باب التقديم لدوره الضباط للذين هم حاصلون علي شهاده جامعيه، وقد تم بدأ التقديم في صباح اليوم الأربعاء 19/5/2021 في تمام الساعة العاشرة والموافق 7 شوال 1442، ويكون أخر يوم للتقديم هو الأحد 23/5/2021 والموافق 11 شوال 1442، وقد قامت لجنه القبول والتسجيل التابعة لوزارة الحرس الوطني بتحديد الشروط الواجب توافرها في من يرغب في التقديم، يجب علي الراغب في التقديم بالتسجيل عن طريق الرابط الرسمي لوزارة الحرس الوطني.خطوات التسجيل في موقع وزاره الحرس الوطني.
- أولا نقوم بالذهاب إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الحرس الوطني.
- نقوم بالنقر علي كلمه”حمله الشهادة الجامعية”.
- ثم نقوم بالنقر علي “تسجيل”.
- .ثم نقوم بكتابه البيانات الخاصة بالمتقدم يجب أن تكون صحيحه.
يجب علي المتقدم توافر فيه الشروط الأتية:-
- يجب أن يكون سعودي الأصل وأيضا المنشأ ويتم استثناء الذي تم نشأته مع والده خارج البلاد لخدمه الوطن.
- ألا يكون المتقدم سنه اكثر من 27 عاما وذلك عند بداية الدراسة وهذا الشرط ينطبق علي جميع التخصصات ماعدا التخصص الطبي لا يزيد سنه عن 30 عاما.
- يجب أن يكون متزوج امرأة سعوديه.
- يجب علي المتقدم أن تكون سيرته حسنه وأيضا سمعته.
- ألا يكون المتقدم قد حكم عليه في جريمة مخله بالشرف أو بحد شرعي.
- يجب أن يكون المتقدم قد حصل علي شهاده جامعيه بشرط أن يكون في حاله انتظام كلي وان يكون تقديره في الشهادة الجامعية جيد ولا يقل عنها.
- يجب أن يكون قد مر علي تخرجه عام دراسي واحد.
- عندما يكون المتقدم قد حصل علي شهاده جامعيه من خارج السعودية يجب أن يقدم شهاده المعادلة المعتمدة من وزاره التعليم.
- أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات العامه للتخصصات النظرية الذي يتم تحديده من قبل المركز الوطني للقياس.
- يجب علي المتقدم أن يقوم بتأدية اختبار الكفايات في اللغة الانجليزية وذلك للتخصصات الصحية ما عدا الأطباء يقوم مركز القياس بهذه المهمة.
- بالنسبة للتخصصات الطبية والصحية يجب إنهاء فتره الامتياز.
- يجب أن يكون المتقدم قد حصل علي رخصه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب التخصصات الطبية والصحية المطلوبة.
- يجب أن يكون طوله بين 165سم كحد ادني وأيضا 188 كحد اقصي، ويجب أن يكون الطول متناسب مع الوزن كحد ادني 52كجم وبحد اقصي 95كجم.
- يجب علي المتقدم باجتياز الفحص الطبي وذلك بعلم من اللجنة الطبية.
- يجب أن يقوم باجتياز جميع الاختبارات المحددة للقبول.
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