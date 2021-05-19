وزير خارجية لبنان: قدمت استقالتى من أجل مصلحة البلاد

جدة - نرمين السيد - وأضاف وهبه: "تشرفت بزيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، بعد أن كنت قد التقيت صباحا رئيس الجمهورية ميشال عون، وأبلغته قرارى عدم متابعة عملى فى وزارة الخارجية، وسلمته رسالة بهذا الخصوص".

وتابع: "خطوتى هذه من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين وهى تتقدم على كل المصالح والحسابات الأخرى. أتمنى من صميم قلبى إغلاق هذا الموضوع بالكامل وأن يصبح من الماضى لتقوم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة على أساس الاحترام المتبادل. أتمنى التوفيق لمن سيتم تكليفه بهذه المهمة من أجل لبنان مع التأكيد أننا كلنا نعمل من أجل مصلحة البلد".