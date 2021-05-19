الهند تسجل حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة، والبالغة 4.529 وفاة و267.334 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.





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