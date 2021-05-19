اليونيفيل تحض لبنان وإسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

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وأكدت "اليونيفيل" فى تغريدة عبر "تويتر"، بحسب "روسيا اليوم"، أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من الجنوب اللبنانى باتجاه شمال إسرائيل، وعلى الفور قام الجيش الإسرائيلى بالرد على مصدر إطلاق الصواريخ.
وقالت: "لقد توقف إطلاق النار، وقواتنا موجودة على الأرض مع الجيش اللبنانى لتقييم الوضع".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى أفيخاى أدرعى، أعلن أنه تم إطلاق 4 صواريخ من داخل لبنان باتجاه إسرائيل حيث اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا واحدا بينما سقط صاروخ آخر فى منطقة مفتوحة واثنين فى البحر، مؤكدا أنه ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع عدة أهداف داخل الأراضى اللبنانية.
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