جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 227 شهيدًا، من بينهم 64 طفلا وأكثر من 1.600 جريح.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 227 شهيدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.