بعد استقالة وهبة.. وزيرة الدفاع اللبنانية تتولى حقيبة الخارجية

جدة - نرمين السيد - أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الأربعاء، أن الرئيس ميشال عون وقَع مرسوم تعيين وزيرة الدفاع فى حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، فى منصب وزيرة الخارجية بالوكالة، وذلك بعد طلب شربل وهبة إعفاءه من منصبه على خلفية التصريحات المسيئة التى أطلقها بحق دول خليجية.





وبحسب "سكاى نيوز"، ستحتفظ زينة عكر بمنصبها كوزيرة للدفاع فى حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب توليها حقيبة الخارجية بالوكالة. وكان وزير الخارجية شربل وهبة قد أصدر بيانا اعتذار فيه عما بدر منه من تصريحات مسيئة، وطلب إعفاءه من منصبه. جاء ذلك بعدما استدعت السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراء لبنان لديها، وسلمتهم مذكرات احتجاج بخصوص تصريحات وهبة.

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