مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة أثناء فترة التجربة عبر منصة أبشر

مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي الذي أصدرته المدرية العامة للجوزات عبر منصة ابشر لتسهيل على أصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، حيث اصبح جميع الخدمات أو التأشيرات تتم الكتروانيا دون الحاجة الذهاب إلى المكاتب للإنهاء الإجراءات أو أصدار تأشيرة ، كما أن تتميز منصة ابشر الالكتروانية أنها تعمل على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين وكذلك الوافدين من العمالة وغيرهم ويعمل أيضا على السرعة في الأداء وتحسين الخدمات وتقليل أعداد المراجعين والربط الإلكتروني بين جميع القطاعات الحكومية بما يتناسب مع روية 2030 التي تسعى إليها المملكة للإنهاء التعامل الورقي وتصبح التعاملات الكتروانيا، كما أن تقدم الجوازات خدمة الاستعلام عن التأشيرة برقم الجواز ورقم الهوية 1442 والاستعلام عن صلاحية التأشيرة.

إمكانية إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة. إصدار التأشيرة إلكترونيًا. الخدمة مجانية ولا يمكن بعد تنفيذها إلغاء التأشيرة أو إصدار هوية مقيم.

سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة. عدم وجود مخالفات سابقة لإلغاء التأشيرة. عدم وجود تأشيرة سارية غير منتهية. أن يكون متواجد داخل المملكة. سريان صلاحية الإقامة والجواز. وجود صاحب العمل أو الكفيل خلال إصدار تأشيرة الخروج النهائي. يتم سداد الغرامات الموقعة إذا كانت الإقامة قد انتهت. عدم وجود مركبة مسجلة بالنظام.

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على خدمات الأفراد. ثم النقر على خدمة الاستعلامات الإلكترونية. ويتم اختيار صلاحية التأشيرة. كتابة المعلومات المطلوبة وإدخال الرمز المرئي. يتم الضغط على استعلام لظهور جميع التفاصيل الخاصة عن التأشيرة.

مميزات إصدار تأشيرة الخروج النهائي أثناء فترة التجربةشروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونياًالاستفسار عن صلاحية التأشيرة

والجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أعلنت في وقت سابق عن إضافة حالتين لخدمة الرسائل والطلبات المتاحة عبر المنصة الإلكترونية أبشر وأوضحت أن الحالتين اشتملت إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلي، خدمة خرج ولم يعد لجميع المستفيدين من خدماتها، وأشارت الجوازات إلى أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونياً جاءت ضمن تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة المشاكل والاستفسار الذي يواجه المستفيدين التي تظهر لهم في المنصة.