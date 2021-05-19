غضب بين العرب الأميركيين من سياسات بايدن تجاه غزة

ديربورن (ميشيجان) ـ رويترز: عندما عاد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إلى واحدة من الولايات التي أسهمت أصواتها في وصوله إلى الرئاسة استُقبل بغضب بسبب أسلوب إدارته في التعامل مع التصعيد المفاجئ للعنف في الشرق الأوسط. وواجه بايدن، الذي زار منشأة لشركة فورد موتور في ديربورن بولاية ميشيجان للترويج للسيارات الكهربائية، احتجاجا على أسلوب تعامل إدارته مع إسرائيل التي تشن هجمات على غزة.

وفي تجمع في ديربورن، التي تمثل معقل العرب الأميركيين في ميشيجان، تجمع أكثر من ألف شخص على بعد بضعة أميال من مكان تواجد بايدن وأطلقوا صيحات الاستهجان لدى ذكر اسم الرئيس الأميركي. وضغط بايدن في أحاديث خاصة من أجل وقف القتال في الصراع المستمر منذ أكثر من أسبوع. وقال مساعدوه إنهم يواصلون خلف الكواليس جهودا دبلوماسية مكثفة لوضع نهاية للصراع. لكن ذلك ليس كافيا بالنسبة لبعض الديمقراطيين الذين يريدون من بايدن أن يشجب عدم تناسب أعداد الضحايا الذين سقطوا في الأراضي الفلسطينية أثناء الصراع وإعادة النظر في إمداد إسرائيل بالأسلحة ومساعدات أخرى. وقال داوود علي (21 عاما) وهو أحد المتظاهرين “يجب ألا يدعمهم”. وأضاف أن كل من أعطى صوته لبايدن في الانتخابات عليه أن يشعر بالندم على ذلك. وأظهر المتحدثون على المنصة مشاعر مماثلة قائلين إنهم شعروا بأن بايدن خطب ودهم ثم تخلى عنهم. وأظهر استطلاع رأي أعدته رويترز مع مؤسسة إيبسوس لقياس الرأي العام أن بايدن كسب أصوات المسلمين بفارق ثماني نقاط مئوية في السباق في انتخابات 2020 التي تنافس فيها مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي كان مدافعا شرسا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جميع الجبهات.