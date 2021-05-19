«أنقذوا حي الشيخ جراح».. كيف تحول إلى وسم يجوب العالم

القدس المحتلة ـ رويترز: طرح أفراد في الشرطة الإسرائيلية مزودون بمعدات مكافحة الشغب متظاهرة فلسطينية أرضا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وسجلت اللقطة الهواتف الذكية لأناس شهدوا الواقعة.

وصاحت آية خلف، وهي من المؤثرين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي، في خلفية اللقطة، التي نقلتها في بث مباشر لمتابعيها على إنستجرام البالغ عددهم 187 ألف متابع يوم التاسع من مايو، قائلة انظروا ماذا يفعلون إنهم يضربون النساء.

وهذا المشهد واحد من عدة مشاهد يجري تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من المواجهات التي تقع كل ليلة تقريبا بين شرطة الاحتلال والمحتجين على طرد ثماني أسر فلسطينية في حي الشيخ جراح من منازلهم لصالح مستوطنين إسرائيليين. وانتشر وسم (هاشتاج) “أنقذوا حي الشيخ الجراح” على مستوى العالم فاستخدمته المغنية البريطانية دوا ليبا والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيس للتعبير عن تضامنهما.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أصدرت محكمة إسرائيلية حكما لصالح المستوطنين الذين يقولون إن الأسر الفلسطينية تقيم على أرض كانت مملوكة ليهود من قبل. وطعن الفلسطينيون في الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. لكن تأجل نظر القضية في وقت سابق هذا الشهر وسط تصاعد التوتر في حي الشيخ جراح الواقع على مسافة تُقطع في بضع دقائق سيرا على الأقدام من باب العمود بالبلدة القديمة، وهو نقطة توتر أخرى في الفترة الأخيرة. وكان الغضب من محاولات طرد الفلسطينيين عاملا رئيسيا وراءالتوترات في القدس خلال شهر رمضان والتي امتدت الأسبوع الماضي إلى خارج القدس لتتحول إلى أعنف مواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين منذ سنوات.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية هجوما صاروخيا على إسرائيل التي ردت بعدوان شمل ضربات جوية ومدفعية على غزة.