عبدالحميد بن سليمان الطائي:
1
يُشارُ إِلَى النَّجْمِ..
لَا يُلْمَسُ.
2
يَشْبَعُ البَطْنُ..
ويَبْقَى جُوعُ العَقْلِ.
3
يَشْتَكِي الجَشِعُ..
قِسْمَتَهُ.
4
يُشَجُّ رَأْسُ الذَّلِيلِ..
بِعَارِهِ.
5
يَشُحُّ مَصْدَرُ التَّآزُرِ..
فِي الفِتَنِ.
6
يَشْدُو الطَّيْرُ..
حِينَ يُرِيدُ.
7
يَشُذُّ الطُّفَيْلِيُّ..
عَنِ القَاعِدَةِ.
8
يَشْرُقُ يَوْمُكَ..
بِأَمَلٍ لِلْغَدِ.
9
يُشْطَرُ الفُؤادُ..
فِي الحَيْرَةِ.
10
يَشِعُّ دَمُكَ..
بِيَقِينِكَ.
11
يُشْغَلُ بَالُكَ..
بِالْمُفِيدِ تَزْخَرُ.
12
يُشْفَى المَنْبُوذُ جَوْرًا..
بِالْوَصْلِ.
13
يُشَقُّ صَدْرُ الصَّابِرِ..
نَجِدُ الصِّدِقَ.
14
يُشَكُّ فِي أَمْرِ..
نَاقِمٍ عَلَى الطَّبِيعَةِ.
15
يُشَلُّ بَدَنُ المُتَكاسِلِ..
عَنِ الحَرَكَةِ.
16
يُشَمَّعُ البَصَرُ..
بِخِدَاعِ النَّظَرِ.
17
يُشْنَقُ المُتَآمِرُ..
بِخِزْيِهِ.
18
يَشْهَدُ الوَاقِعُ..
عَلَى الحَالِ.
19
يُشَوَّهُ الحَالُ..
لِمَصْلَحَةٍ مَا.
20
يُشِيحُ الظَّالِمُ وَجْهَهُ..
عَنْ وَجَعِ الأَبْرِيَاءِ.
* شَأْشَأَ، شَأْشَأَ بـ يُشأْشِئُ، شَأْشَأةً وشِئْشَاءً، فَهُوَ مُشَأْشِئٌ، والمَفْعُولُ مُشَأْشَأٌ بِهِ. شَأْشَأَتِ النَّخْلَةُ رفَضَتِ اللَّقاحَ. شَأَشَأَ الرَّاعِي بِالْغَنَمِ: زَجَرَهَا لِلْمُضِيِّ.
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