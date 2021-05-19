الصحة الفلسطينية: مصر تقف دائما بجانب أشقائها فى غزة 

جدة - نرمين السيد - قال مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور فتحى أبو وردة، إن مصر تقف دائما بجانب أشقائها فى قطاع غزة، كما أننا ومصر شعب واحد، موجهًا الشكر إلى مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى على الاستجابة الفورية وتقديم المساعدات لدولة فلسطين، وبالأخص لقطاع غزة.





كما وجه مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية - فى تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، الشكر للرئيس السيسى على ما يقدمه وعلى قراراته الحكيمة، مضيفا أن كل أهالى قطاع غزة يشكرون الرئيس، وهذا ماعاهدناه من الرئيسى السيسى والشعب المصرى".

ونوه بأن مصر هى أول من بادرت باستقبال الجرحى الفلسطينين من قطاع غزة، مبينا أنه تم إرسال وفد طبى على أعلى مستوى للوقوف بجانب الشعب الفلسطينى.

وتابع قائلا: "مصر تقدم لنا التسهيلات الكبيرة فى معبر رفح لتسليم المساعدات لقطاع غزة"، لافتا إلى أن الوضع فى قطاع غزة مازال حرجا جدا وسيئ للغاية، على خلفية ما يتعرض له القطاع يوميا من قبل الاحتلال الإسرائيلى، موضحا أن عدد الشهداء حتى هذه اللحظة وصل إلى 219 شهيدا، فضلا 1.530 جريحا، من بينهم أطفال ومسنين وسيدات.

وأكد أن منشآت عديدة فى وزارة الصحة الفلسطينية تعرضت للقصف الإسرائيلى على غرار مركز "هالة الشوا" الذى أغلق تماما، ومستشفى "الأندونيسى" الذى تعرض إلى أضرار بالغة، فضلا عن تعرض المختبر المركزى وعيادة الرمال إلى أضرار كبيرة، وتم إغلاقها، مشددا على أن القطاع فى حالة حرجة على خلفية القصف، وكذا جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة الإصابات بالفيروس إلى 41%.