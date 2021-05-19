لخفض التصعيد العسكرى.. وزير خارجية ألمانيا يلتقى قادة فلسطين وإسرائيل

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الألمانية فى بيان منشور على موقعها اليوم الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم"، أن زيارة ماس القادمة ستشمل لقاءات مع وزيرى الخارجية والدفاع الإسرائيليين، بينى جانتس وجابى أشكنازى والرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، بالإضافة إلى اجتماع سيعقده فى رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه.

وأكد البيان أن المفاوضات السياسية التى سيجريها وزير الخارجية الألمانى سيتركز على التصعيد العسكرى الحالى فى الشرق الأوسط والجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف، مشيرا إلى أن ماس سيعود إلى وطنه فى اليوم نفسه.