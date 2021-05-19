جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية الألمانية فى بيان منشور على موقعها اليوم الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم"، أن زيارة ماس القادمة ستشمل لقاءات مع وزيرى الخارجية والدفاع الإسرائيليين، بينى جانتس وجابى أشكنازى والرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، بالإضافة إلى اجتماع سيعقده فى رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتيه.
وأكد البيان أن المفاوضات السياسية التى سيجريها وزير الخارجية الألمانى سيتركز على التصعيد العسكرى الحالى فى الشرق الأوسط والجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف، مشيرا إلى أن ماس سيعود إلى وطنه فى اليوم نفسه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لخفض التصعيد العسكرى.. وزير خارجية ألمانيا يلتقى قادة فلسطين وإسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.