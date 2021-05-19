جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إن فرص نجاح قرار للأمم المتحدة بشأن صراع الشرق الأوسط قائمة، مشيرًا إلى أنهم يتحدثون مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن.





وأضاف وزير الخارجية الفرنسى، فى تصريجات له بحسب "سكاى نيوز" أنه يتم التجهيز لقرارا فى مجلس الأمن مع الشركاء العرب يدعو لوقف إطلاق النار. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو أكد إصرارهم على مواصلة العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، مشيرًا إلى تقديره الدعم الأمريكى لحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، بحسب تصريحاته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا: نجهز قرارا بمجلس الأمن مع الشركاء العرب لوقف إطلاق النار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.