ضبط تردد قناة الحياة Alhayah TV عبر القمر الصناعي النايل سات 2021 الجديد

قناة الحياة الحمراء من القنوات المصرية الشهيرة التي استطاعت أن تتصدر قوائم القنوات المتنوعة المصرية الفضائية على مستوى الوطن العربي، وهي قناة تم بثها لأول مرة في عام 2008 لتكون منذ حينها من أوائل الاختيارات لدى المتابعين، نظرًا لما تقدمه قناة الحياة من محتويات مميزة من البرامج المتنوعة الترفيهية، والبرامج الحوارية والإخبارية، والمسلسلات والأفلام المختلفة، مع وجود باقة متميزة من كبار الإعلاميين في مصر، اليكم في السطور القادمة نوضح تردد قناة الحياة Alhayah TV عبر القمر الصناعي النايل سات 2021 الجديد.

قناة الحياة Alhayah TV الفضائية

شبكة قنوات الحياة وعلى رأسها قناة الحياة الحمراء تم تأسيسها في عام 2008 تحت شعار رقم 1 في مصر، وهي مجموعة قنوات لمالكها رجل الأعمال الشهير، ورئيس حزب الوفد “السيد البدوي شحاتة” صاحب “شركة سيجما للإعلام” ومديرها هو محمد سمير، ومقرها الرسمي القاهرة الكبرى.

تحتوي شبكة قنوات تلفزيون الحياة على قنوات الحياة، الحياة 2، الحياة مسلسلات، الحياة والناس، الحياة نور، موجة كوميدي، وقناة الحياة الآن.

كما تتميز قناة الحياة بتقديمها لمجموعة من أجمل البرامج المتنوعة الاخبارية والحوارية والترفيهية والدينية، ومن أبرزها:

برنامج الحياة اليوم للإعلامي تامر أمين مع الإعلامية لبنى عسل.

برنامج الدين والحياة لمقدمته لمياء فهمي عبد الحميد.

برنامج بوضوح للإعلامي عمرو الليثي.

البرنامج الرياضي الملاعب اليوم لمقدمه سيف زاهر وحازم إمام.

برنامج العيادة.

برنامج 100 سؤال لمقدمته رغدة شلهوب.

برنامج نسمات الروح.

تردد قناة الحياة الجديد 2021

فيما يلي نوضح لكم كيفية ضبط واستقبال تردد قناة الحياة الحمراء الجديد 2021، القناة الأولى من شبكة قنوات تلفزيون الحياة المصري على جهاز الاستقبال لديكم، حيث يتم استقبال اشارة قناة الحياة عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط البيانات التالية: