موعد فتح باب التقديم في كلية الملك خالد العسكرية ثانوي 1442 عبر رابط وزارة الحرس الوطني الإلكتروني

يتم فتح باب التقديم في كلية الملك خالد العسكرية لدورة الضباط الثانوية للعام الدراسي الجديد 1443 هجرياً يوم 1 يونيو 2021، حيث حددت لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني عدة شروط يجب توافرها في المُتقدمين، وسوف يتم التسجيل إلكترونياً عبر الرابط الرسمي الخاص بوزارة الحرس الوطني، سوف نرفق لكم الرابط مع توضيح موعد فتح وانتهاء التقديم بكلية الملك خالد العسكرية، وشروط القبول.

موعد التقديم في كلية الملك خالد العسكرية ثانوي 1442

يتم فتح باب التقديم للكلية يوم الثلاثاء تاريخ 20 شوال 1442 هـ الموافق تاريخ 1 يونيو 2021 م، وسوف يستمر التقديم لمدة 6 أيام حتي يوم الأحد 25 شوال 1442 هـ الموافق 6 يونيو 2021.

رابط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت وزارة الحرس الوطني يمكن للطلاب التقديم والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية عند الدخول على الرابط الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل في الموعد الذي ذكرنها أعلي، مع توافق بعض الشروط الذب ذكرتها الوزارة سوف نذكرها الآن.

أن يكون المتقدم جنسيته سعودي، ماعدا من نشأ مع والده خلال خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم غير متزوج بامرأة أجنبية.

تناسب الطول مع الوزن كما جاء في اللوحة الطبية التي تنص على الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم).

يجب أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة للعلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية، وخريجي الثانوية لهذا العام وليس الأعوام السابقة ويكون انتظام نهاري.

يجب أن يكون المتقدم ألا يقل المعدل التراكمي العام عن 80% .

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون محكوم عليه من قبل بجريمة مخلة بالأمن الوطني أو الشرف وغير ذلك.

أن يحص المتقدم في اختيار القدرات عن درجة لا تقل عن 60، وفي الاختبار التحصيلي عن درجة لا تقل عن 60.

اجتياز الفحص الطبي.

شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 للثانوية