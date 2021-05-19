تقديم الحرس الوطني للجامعيين والتخصصات المطلوبة وشروط التقديم ،أعلنت لجنة القبول والتسجيل للحرس الوطني تفاصيل التقديم للحرس الوطني لـ 1442 خريجاً جامعياً يرغبون في الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية لدراسة الدورة التأهيلية للضباط التي تؤهلهم لامتلاك المهارات والمعرفة العلمية اللازمة لتولي الوظائف المطلوبة في الكلية. الوزارة تعتبر وزارة الحرس الوطني من الوزارات المهمة في المملكة والتي تعمل بالتعاون مع الجهات العسكرية الأخرى بالمملكة للحفاظ على أمن الوطن والدفاع عنه.

بدأت وزارة الحرس الوطني ، منذ صباح اليوم التاسع عشر ، في استقبال طلبات المواطنين السعوديين الحاصلين على شهادات جامعية والراغبين في الالتحاق بدورة إعداد ضابط الكلية عبر الموقع الإلكتروني للجنة القبول والالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية. مايو 2021 لمدة أربعة أيام. للتقدم للالتحاق بالكلية لمن لديه التخصصات المطلوبة لتقديم طلباتهم من خلال الموقع مع مراعاة أن التسجيل يتم في الوقت المحدد ويتم تعبئة البيانات المطلوبة بدقة بالغة حسب المعطيات المثبتة. في المستندات الرسمية ، لأن المعلومات غير الصحيحة في الطلب تؤدي إلى استبعاد فوري من الأهلية.

موعد تقديم الجامعيين لحرس الوطني



أعلنت جامعة الملك خالد العسكرية ، من خلال لجنة القبول والتسجيل بإدارة الحرس الوطني ، عن فتح باب القبول بالكلية والتسجيل في دورة تأهيل الضباط الجامعيين للعام الدراسي 1442 للحاصلين على شهادة جامعية ، والتي ستقام في المواعيد التالية:

تفتح باب التقديم يوم الأربعاء 7 شوال 1442 الموافق 19 مايو 2021. و تنتهي مهلة التقديم في يوم الأحد الحادي عشر من شوال 1442 الموافق 23 مايو 2021 الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت أم القرى ، علماً أن التطبيق متاح خلال أربع وعشرين ساعة على مدار اليوم من التسجيل.

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني في السعودية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الشخص ويجب استيفائها للتقدم إلى الجامعة بدرجة عالية ، وهذه الشروط هي على النحو التالي: