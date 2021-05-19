تقديم الحرس الوطني للجامعيين والتخصصات المطلوبة وشروط التقديم ،أعلنت لجنة القبول والتسجيل للحرس الوطني تفاصيل التقديم للحرس الوطني لـ 1442 خريجاً جامعياً يرغبون في الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية لدراسة الدورة التأهيلية للضباط التي تؤهلهم لامتلاك المهارات والمعرفة العلمية اللازمة لتولي الوظائف المطلوبة في الكلية. الوزارة تعتبر وزارة الحرس الوطني من الوزارات المهمة في المملكة والتي تعمل بالتعاون مع الجهات العسكرية الأخرى بالمملكة للحفاظ على أمن الوطن والدفاع عنه.تقديم الحرس الوطني للجامعيين
بدأت وزارة الحرس الوطني ، منذ صباح اليوم التاسع عشر ، في استقبال طلبات المواطنين السعوديين الحاصلين على شهادات جامعية والراغبين في الالتحاق بدورة إعداد ضابط الكلية عبر الموقع الإلكتروني للجنة القبول والالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية. مايو 2021 لمدة أربعة أيام. للتقدم للالتحاق بالكلية لمن لديه التخصصات المطلوبة لتقديم طلباتهم من خلال الموقع مع مراعاة أن التسجيل يتم في الوقت المحدد ويتم تعبئة البيانات المطلوبة بدقة بالغة حسب المعطيات المثبتة. في المستندات الرسمية ، لأن المعلومات غير الصحيحة في الطلب تؤدي إلى استبعاد فوري من الأهلية.موعد تقديم الجامعيين لحرس الوطني
أعلنت جامعة الملك خالد العسكرية ، من خلال لجنة القبول والتسجيل بإدارة الحرس الوطني ، عن فتح باب القبول بالكلية والتسجيل في دورة تأهيل الضباط الجامعيين للعام الدراسي 1442 للحاصلين على شهادة جامعية ، والتي ستقام في المواعيد التالية:
تفتح باب التقديم يوم الأربعاء 7 شوال 1442 الموافق 19 مايو 2021. و تنتهي مهلة التقديم في يوم الأحد الحادي عشر من شوال 1442 الموافق 23 مايو 2021 الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت أم القرى ، علماً أن التطبيق متاح خلال أربع وعشرين ساعة على مدار اليوم من التسجيل.شروط القبول في الحرس الوطني
أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني في السعودية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الشخص ويجب استيفائها للتقدم إلى الجامعة بدرجة عالية ، وهذه الشروط هي على النحو التالي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ونشأ في المملكة العربية السعودية ، باستثناء الحالة التي نشأ فيها والده مع والده في الخارج أثناء خدمته في البلاد.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون محكوما عليه بأي حد قانوني أو بأي من الجرائم متعلقة بالشرف والأمانة
- يجب ألا يتجاوز سن المرشح في بداية العام الدراسي الجديد 27 سنة ، باستثناء التخصصات الطبية ، ويجب ألا يتجاوز عمر المرشح 30 سنة.
- وفقًا للوائح الطبية ، يجب أن يكون طول مقدم الطلب متناسبًا مع وزنه.
-
الحد الأدنى للارتفاع 165 سم والوزن 52 كجم.
-
يجب ألا يزيد الطول عن 188 سم والوزن لا يزيد عن 95 كجم.
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أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية بنظام الحضور بدوام كامل.
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يجب ألا تقل الدرجة عن جيد.
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ألا يكون قد تخرج أكثر من عام دراسي.
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يُطلب من المتقدم إجراء اختبار إجادة اللغة الإنجليزية الذي يعقده المركز الوطني لقياس التخصصات الصحية ، باستثناء الأطباء.
-
إجراء اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط.
-
الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لجميع المتقدمين من جميع التخصصات الطبية والصحية.
-
أن يكون المتقدم قد أكمل فترة التدريب للتخصصات الطبية والصحية.
-
يجب على الحاصلين على مؤهل جامعي من خارج المملكة معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم السعودية.
-
يجب أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي مع العلم أنه لن يتم قبول أي فحص طبي صادر عن اللجنة الطبية للجنة القبول والتسجيل.
-
نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يجوز للمتقدم طلب الفحص الطبي مرة أخرى.
- يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات الأخري التي تحددها هيئة القبول للكلية
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تقديم الحرس الوطني للجامعيين والتخصصات المطلوبة وشروط التقديم ،أعلنت لجنة القبول والتسجيل للحرس الوطني تفاصيل التقديم للحرس الوطني لـ 1442 خريجاً جامعياً يرغبون في الالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية لدراسة الدورة التأهيلية للضباط التي تؤهلهم لامتلاك المهارات والمعرفة العلمية اللازمة لتولي الوظائف المطلوبة في الكلية. الوزارة تعتبر وزارة الحرس الوطني من الوزارات المهمة في المملكة والتي تعمل بالتعاون مع الجهات العسكرية الأخرى بالمملكة للحفاظ على أمن الوطن والدفاع عنه.تقديم الحرس الوطني للجامعيين
بدأت وزارة الحرس الوطني ، منذ صباح اليوم التاسع عشر ، في استقبال طلبات المواطنين السعوديين الحاصلين على شهادات جامعية والراغبين في الالتحاق بدورة إعداد ضابط الكلية عبر الموقع الإلكتروني للجنة القبول والالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية. مايو 2021 لمدة أربعة أيام. للتقدم للالتحاق بالكلية لمن لديه التخصصات المطلوبة لتقديم طلباتهم من خلال الموقع مع مراعاة أن التسجيل يتم في الوقت المحدد ويتم تعبئة البيانات المطلوبة بدقة بالغة حسب المعطيات المثبتة. في المستندات الرسمية ، لأن المعلومات غير الصحيحة في الطلب تؤدي إلى استبعاد فوري من الأهلية.موعد تقديم الجامعيين لحرس الوطني
أعلنت جامعة الملك خالد العسكرية ، من خلال لجنة القبول والتسجيل بإدارة الحرس الوطني ، عن فتح باب القبول بالكلية والتسجيل في دورة تأهيل الضباط الجامعيين للعام الدراسي 1442 للحاصلين على شهادة جامعية ، والتي ستقام في المواعيد التالية:
تفتح باب التقديم يوم الأربعاء 7 شوال 1442 الموافق 19 مايو 2021. و تنتهي مهلة التقديم في يوم الأحد الحادي عشر من شوال 1442 الموافق 23 مايو 2021 الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت أم القرى ، علماً أن التطبيق متاح خلال أربع وعشرين ساعة على مدار اليوم من التسجيل.شروط القبول في الحرس الوطني
أعلنت كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني في السعودية عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الشخص ويجب استيفائها للتقدم إلى الجامعة بدرجة عالية ، وهذه الشروط هي على النحو التالي:
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ونشأ في المملكة العربية السعودية ، باستثناء الحالة التي نشأ فيها والده مع والده في الخارج أثناء خدمته في البلاد.
- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون محكوما عليه بأي حد قانوني أو بأي من الجرائم متعلقة بالشرف والأمانة
- يجب ألا يتجاوز سن المرشح في بداية العام الدراسي الجديد 27 سنة ، باستثناء التخصصات الطبية ، ويجب ألا يتجاوز عمر المرشح 30 سنة.
- وفقًا للوائح الطبية ، يجب أن يكون طول مقدم الطلب متناسبًا مع وزنه.
-
الحد الأدنى للارتفاع 165 سم والوزن 52 كجم.
-
يجب ألا يزيد الطول عن 188 سم والوزن لا يزيد عن 95 كجم.
-
أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية بنظام الحضور بدوام كامل.
-
يجب ألا تقل الدرجة عن جيد.
-
ألا يكون قد تخرج أكثر من عام دراسي.
-
يُطلب من المتقدم إجراء اختبار إجادة اللغة الإنجليزية الذي يعقده المركز الوطني لقياس التخصصات الصحية ، باستثناء الأطباء.
-
إجراء اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط.
-
الحصول على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لجميع المتقدمين من جميع التخصصات الطبية والصحية.
-
أن يكون المتقدم قد أكمل فترة التدريب للتخصصات الطبية والصحية.
-
يجب على الحاصلين على مؤهل جامعي من خارج المملكة معادلة الشهادة من وزارة التربية والتعليم السعودية.
-
يجب أن يجتاز المتقدم الفحص الطبي مع العلم أنه لن يتم قبول أي فحص طبي صادر عن اللجنة الطبية للجنة القبول والتسجيل.
-
نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يجوز للمتقدم طلب الفحص الطبي مرة أخرى.
- يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات الأخري التي تحددها هيئة القبول للكلية
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