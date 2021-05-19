تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS 2021 لمتابعة مباراة الهلال والاهلي بدون تشويش، سنعرض لكم من خلال موقعنا اقوي تردد للقناة علي الأقمار الصناعية المختلفة بجودة مميزة وذلك لضمان الحفاظ علي دقة المحتوي التي تعرضة القناة للجمهور، حيث تنفرد بتغطية حصرية لمباريات الدوري السعودي وهو الأكثر مشاهدة حاليا في المملكة العربية السعودية، خاصة إن إنتشار فيروس كورونا المستجد أدي الي طول فترة تواجد الأفراد في المنزل.

الهلال ضد الاهلي اليوم عبر ksa SPORTS 2021

يمكنكم الآن إستقبال تردد قناة السعودية الرياضية الجديد علي القمر الصناعي النيل سات والعرب سات KSA SPORTS HD 2021 وذلك بعد تعديل التردد علي مختلف أجهزة الإستقبال في البلاد العربية، ويلتقي الليلة فريقي ديربي الهلال وأهلي جدة ضمن الجولة 28 من الدوري السعودي الذي يقام في الوقت الراهن، ويعلق علي أحداث المباراة المعلق المتألق فهد العتيبي ويلتقي الفريقان في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد الأمير فيصل بن فهد، في مباراة قوية تغطي احداثها شاشة القناة والتي تحظي بنسب مشاهدة عالية ومتابعين من مختلف أنحاء العالم.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS 2021 لمتابعة مباراة الهلال والاهلي بدون تشويش

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS 2021 لمتابعة مباراة الهلال والاهلي بدون تشويش، واليكم الآن التردد علي كلا من القمر الصناعي النيل سات والعرب سات لضمان مباراة بجودة مميزة وحصرية بدون تشويش

تردد القناة علي القمر الصناعي العرب سات

التردد 12149.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القناة علي القمر الصناعي النيل سات

التردد 12248.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وسوف تنقل القناة أحداث المباراة بدون تشويش وبجودة عالية وصوت واضح بمجرد ضبط التردد الجديد للقناة وإدخال البيانات السابقة.