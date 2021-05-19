الأونروا تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

جدة - نرمين السيد - طالبت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، السلطات الإسرائيلية بالسماح لها بإدخال المساعدات الإنسانية وموظفيها إلى قطاع غزة، وعلى وجه السرعة.





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