وزير الدفاع الأمريكى يبلغ نظيره الإسرائيلى بضرورة خفض التصعيد فى غزة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال أوستن فى تغريدة عبر "تويتر": "تحدثت صباح اليوم مع غانتس وشددت على دعمى المستمر لحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها"، مشيرا إلى "أننا راجعنا تقييمات الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة، وشددت على ضرورة على وقف التصعيد".

وقال البيت الأبيض فى وقت سابق اليوم إن الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو صباح اليوم، وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم.

فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه رغم الضغوط التى يمارسها بايدن لوقف القتال فى غزة، فإن إسرائيل تلمح إلى أنها ستواصل حملتها العسكرية.