المحصنين القادمين إلى المملكة..تعرف على أهم الشروط قبل التسجيل في البوابة الإلكترونية للتطعيم

سهلت خدمة الجواز الصحي التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرا، عبر التطبيق الإلكتروني “توكلنا” في عملية سفر المواطنين من وإلى خارج المملكة، وخاصة هؤلاء الذين أتموا حصولهم على الجرعات الكاملة من اللقاح، حيث أصبحت إجراءات السفر الخاصة بهم سريعة بشكل أكبر ليس فقط في مطارات المملكة و إنما في جميع مطارات العالم، وقد قام تطبيق توكلنا سابقا بالكشف عن معاني الأكواد الملونة المتاحة التي تظهر في التطبيق و توضح حالة المسافر، واليوم فقد خاطبت هيئة الطيران المدني الأشخاص من غير المواطنين والفئات التي تم استثنائها من قبل بالسماح لهم بالسفر أثناء تعليق الطيران، بالشروط التي يجب عليهم التعرف عليها كاملة قبل وصولهم حيث يجب أولا أن يقوموا بالتوجه إلى البوابة الإلكترونية للتطعيم وتسجيل اللقاحات و هو ما نتناوله معا بالتفصيل من خلال المقال التالي.

للمحصنين القادمين إلى المملكة..إليكم أهم الشروط قبل التسجيل في البوابة الإلكترونية للتطعيم

وكما سبق و أشرنا فقد خاطبت الهيئة العامة للطيران المدني، من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” اليوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021م ، جميع المسافرين المحصنين القادمين إلى الآراضي السعودية سواء كانوا من غير المواطنين أو كانوا من الفئات المستثناة إلى سرعة تسجيل جميع البيانات الخاصة بعملية التحصين عبر البوابة الإلكترونية، وذلك قبل قيامهم بالوصول الى المملكة من خلال البوابة الإلكترونية التي تم تخصيصها لعملية تسجيل اللقاحات.

علما بأن هناك عدة شروط يجب على الجميع التعرف عليها بالتفصيل قبل التسجيل في البوابة الإلكترونية، و هي أن يكون الشخص قد قام بالحصول على أحد اللقاحات المعتمدة رسميا في المملكة العربية السعودية، وهي :

جرعتان من لقاح فايزر-بايونتك

جرعتان من لقاح أوكسفورد- أسترازينيكا

جرعتان من لقاح موديرنا

جرعة واحدة من لقاح جانسين.

كما يشترط لشهادات اللقاح أن يتم تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في بلاد المسافرين القادمين مثل وزارة الصحة أو جهة صحية مخولة بذلك، على ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية من لقاح ذي جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذي جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن 14 يوماً.

ويجب على المسافر إحضار الشهادة الأصلية عند المغادرة للمملكة، وإدخال المعلومات قبل السفر بـ72 ساعة كحد أقصى، مع الإقرار بصحة المعلومات المدخلة، حيث سيتم التحقق من صحة المعلومات عند إصدار بطاقة صعود الطائرة وفي منافذ الدخول.

الجدير بالذكر أن التسجيل في البوابة لا يُطلب ممن هم أصغر من 18 سنة، كما أن المسافر سيُمنع من دخول المملكة وسيتحمل التبعات القانونية في حال عدم التزامه بهذه الاشتراطات.