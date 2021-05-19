ببجي.. شاهد تحديث جودزيلا وكينج كونج الجديد

تحديث لعبة ببجي الجديد، حيث طالعتنا التقارير الصحفية عن إصدار لعبة الفيديو الشهيرة ببجي عن نسخة جديدة عبر متاجر التطبيقات المختلفة، وقد حملت هذه النسخة اسم PUBG Mobile 1.4، وقد تم إضافة العديد من العناصر والأوضاع الجديدة في اللعبة، مع إضافة بعض التحسينات في الحركات القتالي والمركبات وساحات القتال.

ببجي موبايل إصدار جودزيلا وكينج كونج

أكد موقع Inside Sport العالمي التقني أن تحديث ببجي الجديد قد تم أخذ الصورة العامة له من فيلم Godzilla vs. Kong والذي تم إصدارة خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث نرى في التحديث شخصيات مثلا الديناصور العملاق جودزيلا والغوريلا العملاقة كينج كونج بالإضافة إلى عدد من الوحوش والشخصيات الآخرى.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية أن شركة Tencent المطورة للعبة بابجي قد أضافت عبر هذه النسخة تحديثات وصفت بأنها الأكثر تميز ومتعة في تاريخ اللعبة، ويمكن الآن لجميع مالكي الهواتف الذكية تنزيل نسخة ببجي الأخيرة عبر موقع الشركة الرسمي أو عبر متاجر تطبيقات الهواتف الذكية المختلفة سواء كانت جوجل بلاي أو آب ستور، وقدر حجم التحديث الجديد بواحد جيجا بايت، وهو الأمر الذي يحتاج إلى سرعة وباقة إنترنت كبيرة.

شركة Tencent تتعاون مع منتجي هوليود

تستمر شركة Tencent المالكة والمطورة للعبة ببجي موبايل الشهيرة إصدار العديد من التحديثات بصورة دورية، يتم من خلالها إضافة العديد من المواسم الجديدة أو تلافي بعض الأخطاء التقنية في التطبيق، وخلال شهر مارس الماضي أعلنت الشركة عن تعاونها الفريد مع الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs Kong، جاءت فكرة هذا التعاون بسبب رغبة الشركة في الاحتفال بصورة فريدة بالذكرى السنوية الثالثة لإصدار اللعبة الشهيرة، والتي حققت منذ ذلك التاريخ نجاح باهر حول العالم.

نجاح لعبة ببجي موبايل

تعتبر لعبة ببجي موبايل واحدة من أشهر الألعاب القتالية خلال السنوات الأخيرة، ولعل أبرز دليل على هذا النجاح تحقيق ما يتجاوز مليار تحميل حول العالم خارج دولة الصين، وذلك وفق بيان أعلنته الشركة خلال الأسابيع الماضية، وقد حققت PUBG نجاح كبير في الوطن العربي وخاصة بين فئة الشباب.