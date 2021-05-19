خطوات فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد أونلاين 1442هـ

تتمكن عند فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد التوصل بصورة أسرع لمختلف الخدمات المصرفية بنظام الكتروني بسيط لا يجبرك على الذهاب إلى أحد فروع المصرف، والآن يعرض موقع “ثقفني” خطوات ورابط التسجيل في الخدمات المقدمة من خلال حساب الراجحي مباشر، عن طريق موقع المصرف الرسمي أو بالإضافة عرض مزايا فتح الحساب وغيرها.

نبذة تعريفية عن مصرف الراجحي

تأسس بنك الراجحي عام 1957 في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وأصبح بعدها شركة مساهمة في بورصة الأوراق المصرفية كأضحم مؤسسة تقدم الخدمات المالية الإسلامية في العالم.

وللمصرف الآن أكثر من 500 فرع محلي تغطي كافة أنحاء المملكة، كما يمتلك فروع في الخارج منتشرة في كل من دول الاردن والكويت وماليزيا وسوريا، ويمتاز “الراجحي” بخدماته البنكية المقدمة على مستوى الشركات والأفراد والتي تتضمن كل من صناديق الاستثمار وإدراة الثروات و وفتح حسابات مصرفية للعملاء والأسهم والعقود الآجلة وتداول الفوركس وعقودالأوبشن وتداول الأموال بالريال السعودي”العملة المحلية” وكذلك بالعملات الأخري كاليورور والدولار والفرنك وغيرها من العملات العالمية.

خطوة بخطوة.. فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد

يمكن لآي مواطن التسجيل واتمام عملية فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق متابعة الخطوات الآتية:

الدخول>> الموقع للرسمي لمصرف الراجحي.

الكبس على خيار التسجيل في الخدمات البنكية الالكترونية.

إدراج أرقام بطاقة الصراف الآلي للعميل والمكون من ستة عشر (16) رقم.

ثم كتابة الارقام السرية لبطاقة العميل المكون من أربعة أرقام.

ثم كتابة رقم الحساب.

الكبس على خيار دخول.

تحول الآن إلي صفحة أخري تتضمن عدة خيارات خاصة بالبنك.

الكبس على>> مباشر للأفراد.

الكبس على خيار التسجيل.

ملء الخانات الظاهرة بالمعلومات اللازمة لاستكمال إجراءات فتح الحساب والتي تتمثل في المعلومات الآتية:

اسم العميل. كلمة المرور. كتابة كلمة المرور مرة أخري للتأكيد. إدراج البريد الالكتروني. ثم تأكيد البريد الالكتروني. تظليل علامة الموافقة بعد قراءة الشروط والأحكام، (في حال الموافقة عليها). ثم الكبس على خيار استمرار.

وعليه يتم ارسال على الهاتف العميل رقم مرور مؤقت من خلال رسالة نصية من المصرف.

كتابة رقم المرور.

الكبس على خيار “التالي” وفي تلك المرحلة يكون العميل قد أتمم فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد بنجاح.

مميزات فتح الحساب

يطلق “الراجحي” ميزة فتح الحساب لكي يسهل على عملاءه المعاملات البنكية للأفراد، مع عدم وجوب الزيارة إلي أفرع المصرف للقيام بالتحويلات البنكية ودفع الفواتير وغيرها من مختلف الخدمات المقدمة من البنك، ويمكن لجميع عملاء “الراجحي” الإستفادة من مميزات حساب المباشر للأفراد التالية: