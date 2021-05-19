موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي الترم الثاني 2021 وأخر أخبار وزارة التربية والتعليم

نرصد موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الثاني ، حيث ما زلنا نتابع معكم أخر أخبار وزارة التربية والتعليم في مصر وما تم الكشف عنه بخصوص موعد نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الثاني بمحافظة القاهرة وجميع المحافظات المصرية، فالجميع الآن يتطلع لمعرفة متى سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو نتيجة أولى ثانوي بوابة الثانوية العامة، فبعد أن انتهى طلبة وطالبات الأول الثانوي من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني يترقبون الآن إعلان النتيجة.

نتيجة أولى ثانوي 2021

فيما يخص موعد إعلان نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الثاني ، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021 بمحافظة القاهرة قد اقترب وسيتم الكشف عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة الأسبوع الجاري أو المقبل، وسيتم الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي بالكود والاسم رباعي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية تتم حالياً في اللجان المراقبة وليس كما تداول البعض أن الامتحانات من المنازل، وذلك وفقاً تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة من أجل الوقاية من انتشار وباء كورونا.

وكان طلاب الصف الأول والثاني الثانوي أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 26 حتى 28 أبريل الماضي ورقياً، وقد اختبر جميع الطلبة والطالبات امتحانات مجمعة فقط شملت منهج الفصل الدراسي الثاني، وإليكم خطوات معرفة نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 بالكود والاسم رباعي.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021

الكثير يرغب الآن في معرفة خطوات نتيجة تانية ثانوي الترم الثاني 2021 موقع وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثاني الثانوي 2021 القاهرة, الجيزة, الدقهلية، نتيجة تانية ثانوي برقم الكودوالاسم في الإسكندرية, دمنهور, كفر الشيخ, القليوبية, المنيا, بني سويف, نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في سوهاج, أسيوط, أسوان، وباقي المحافظات.

ومن خلال رصد أخر أخبار وزارة التربية والتعليم، فقد أوضحت الوزارة تفاصيل إعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021 للامتحان التكميلي المجمع للصف الأولى والثاني الثانوي المنتهي في أبريل الماضي، مشيرة أن نتيجة أولى ثانوي لم يتم إعلانها حتى الآن موقع وزارة التربية والتعليم وإنما تعلنها المدارس من خلال الإدارات التعليمية.