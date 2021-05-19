فيديو : شاهد ما يقوله نساء واطفال الاردن عن فلسطين والاقصى

دوت الخليج - : نفذت فعاليات شعبية عصر الأحد وسط البلد وقفة تضامنية حاشدة دعت اليها الحركة الاسلامية نصرة للاقصى وفلسطين ودعما لغزة التي تتعرض للعدوان .

وارتفعت هتافات تندد بالاحتلال وتدعو للالتحام مع القضية الفلسطينية ومع القدس ، ورفع المشاركون الاعلام الاردنية والفلسطينية .

والقى عدد من الشخصيات الوطنية والحزبية كلمات حيوا فيها صمود الفلسطينيين على ارضهم واكدوا نصرتهم لفلسطين وشعبها والاقصى والقدس وغزة ، وحيوا صمود الشعب الفلسطيني على ارضه التاريخية ودفاعه البطولي عن الأقصى قبلة المسلمين الاولى وثالث الحرمين الشريفين .

المدينة نيوز التقت مشاركات وأطفالا شاركوا في الوقفة ، وتاليا بعض اللقاءات :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا