ضحايا جدد بينهم طفلة في غزة.. وصواريخ تسقط على إسرائيل

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 227 شخصا، من بينهم طفلة قتلت اليوم الأربعاء، بينما أطلقت الفصائل الفلسطينية حوالي 700 صاروخ باتجاه إسرائيل.

وأسفرت غارة إسرائيلية على جباليا شمالي قطاع غزة، قبل قليل، عن مقتل طفلة وإصابة آخرين.

وكانت آخر حصيلة لضحايا الغارات الإسرائيلية في قطاع غزة حتى اليوم، هي 227 قتيلا، من بينهم 64 طفلا، فيما أصيب أكثر من 1600 شخصا بجروح.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق 4 آلاف صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل خلال الأيام العشرة الماضية، موضحا أن عدد الصواريخ التي سقطت على المستوطنات الإسرائيلية وصل إلى 700، منذ صباح الأربعاء.

وجرى سماع صافرات الإنذار في النقب، كما انقطع التيار الكهربائي عن أحياء في سديروت إثر سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة مساء الأربعاء.

وبحسب مراسل "دوت الخليج"، فإن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بتكثيف الغارات على قطاع غزة.

ورغم الدعوات الدولية للتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، التي كان آخرها من الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن بلاده "مصرة على مواصلة العمليات العسكرية ضد قطاع غزة "حتى تحقيق الهدوء والأمان".

وفي وقت سابق الأربعاء، أوضح البيت الأبيض أن بايدن قال لنتانياهو في مكالمة هاتفية، إنه يتوقع "تهدئة كبيرة" للعنف بين إسرائيل وحماس "اليوم"، لوضع الجانبين على طريق وقف إطلاق النار.