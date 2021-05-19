وزير الدفاع الأمريكي يبلغ نظيره الإسرائيلي بضرورة خفض التصعيد في غزة 

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بيني غانتس بضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة.

وزير الدفاع الأمريكي يبلغ نظيره الإسرائيلي بضرورة خفض التصعيد في غزةصحيفة: نتنياهو يقرر الاستمرار في الحرب رغم مطالبات بايدن له بوقف التصعيد في المنطقة

وقال أوستن في تغريدة عبر "تويتر": "تحدثت صباح اليوم مع غانتس وشددت على دعمي المستمر لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مشيرا إلى "أننا راجعنا تقييمات الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وشددت على ضرورة على وقف التصعيد".

وقال البيت الأبيض في وقت سابق اليوم إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم، وأبلغه بأنه يتوقع خفض العنف والتصعيد بشكل كبير اليوم.

فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه رغم الضغوط التي يمارسها بايدن لوقف القتال في غزة، فإن إسرائيل تلمح إلى أنها ستواصل حملتها العسكرية.