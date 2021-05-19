تقدم شركة محمد يوسف ناغي للسيارات مجموعة من العروض على سيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية بتقسيط يقل عن 1500 ريال سعودي حيث يقدم هذا العرض أكثر من موديل يمكنكم الاستمتاع به في العرض.

عروض تقسيط هيونداي محمد يوسف الناغي في السعودية قسط أقل من 1500ريال سعودي

ويمكنك الاختيار من أقوى عرض لأقوى شهر حيث يمكنك الحصول على قسط شهر مجانًا من موديلات هيونداي 2020 و 2021 أو يمكنك الحصول على العرض الآخر 3 أقساط شهرية مجانًا أو قسيمة شراء تصل إلى 5000 ريال سعودي لموديلات كريتا وتوسان و 6 أقساط شهرية مجانًا أو قسيمة شراء تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي لموديلات سوناتا، أو يمكنك الحصول على عرض بدون دفعة أولى أو بدون مصاريف إدارية، وأقساط شهرية منخفضة جدًا، وهذا العرض ساري حتى يوم 31 مايو 2021 ويمكنك التعامل مع بنك الراجحي.

عرض تقسيط توسان يوسف الناخي بالاشتراك مع بنك الراجحي بقسط 1199 ريال سعودي

يمكنك الحصول على سيارة توسان 2021 من خلال قسط شهري 1199 ويمكنك أن تختار قسيمة شرائية بمبلغ 5 آلاف ريال سعودي أجهزة إلكترونية، و 3 أقساط شهرية مجانًا. بسري هذا العرض حتى 31 مايو 2021 أو نفاذ الكمية، قسيمة شرائية بقيمة تصل إلى 5000 ريال سعودي، وبدون دفعة أولى. بالإضافة إلى ذلك بدون رسوم إدارية. وعلاوة على ما سبق ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم. كما هناك خدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة. ومما لا شك فيه سيكون هناك تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية.

عروض تقسيط هيونداي سوناتا محمد يوسف الناغي في السعودية قسط أقل من 1500ريال سعودي

سوناتا 2.5 ال 2020 يتم تقسيط 1109 ريال سعودي شهري ويمكنك ان تختار قسيمة شرائية بقيمة 10 الاف ريال سعودي أجهزة إلكترونية، أو 6 أقساط شهرية مجانية كما يحلو لك.

ما هي المستندات المطلوبة بخصوص عروض هيونداي الراجحي ومحمد يوسف الناخي ؟

بخصوص المستندات والأوراق المطلوبة التي يجب أن يحصل عليها البنك بنك الراجحي وشركة محمد يوسف الناغي فهي كالتالي: بالإضافة لما سبق لابد من صورة هوية سارية المفعول والاطلاع على الأصل. علاوة على ذلصورة رخصة قيادة سارية المفعول والاطلاع على الأصل. كما يرفق مع ما سبق خطاب تعريف من جهة العمل. وأضف إلى ما سبق كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر. وإضافة لما قلناه تأتي بـ أصل خطاب التأمينات الاجتماعية.