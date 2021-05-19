رابط التسجيل في وظائف مدارس الحصان للرجال والنساء والشروط وموعد التقديم

رابط التسجيل في وظائف مدارس الحصان، أعلنت منذ قليل مدارس الحصان العالمية بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها على تويتر عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء، للوظائف التعليمية المختلفة، ويتم التقديم لمن ينطبق عليهم الشروط إلكترونياً، عبر ملء استمارة التقديم، وكتابة كافة البيانات الشخصية لمقدم الطلب بشكل صحيح، وصحة هذه البيانات تقع على عاتق مرسل الاستمارة، وتتسم مدارس الحصان العالمية، أنها تعد من المدارس الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال التعليم، حيث تمتلك نخبة مميزة جداً من المعلمين المميزين في جميع التخصصات، وتقدم محتوى تعليمي على أعلى مستوى، لذلك كثر البحث عبر محرك البحث جوجل، عن موعد التقديم وما هي الشروط المطلوبة ورابط التسجيل في وظائف مدارس الحصان العالمية، لذلك ولحرص موقع “ثقفني” على توفير المعلومة الصحيحة لقراءه، لذلك من خلال هذا المقال نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، ونجيب على كافة الأسئلة التي تدور في ذهن الكثير ممن يرغبون في التقديم.

رابط التسجيل في وظائف مدارس الحصان

لمن يرغب في التقديم في وظائف مدارس الحصان، عليه الدخول على الرابط الخاص بمجموعة مدارس الحصان، وتمتلك مجموعة مدارس الحصان، فروع في الكثير من المدن في المملكة، حيث أن لها فروع في (الرياض – الخبر – ينبع – الجبيل – الدمام – فرع بترورابغ).

موعد التقديم في وظائف مدارس الحصان

التقديم متاح من اليوم الأربعاء 07\10\1442 هجرياً الموافق 19\05\2021، وينتهي عند اكتمال العدد المطلوب.

أن يكون المتقدم حال على درجة البكالوريوس كحد أدنى في جميع التخصصات.

أن يكون تخصص مقدم طلب التوظيف من التخصصات المطلوبة.

إرسال السيرة الذاتية على alhussan.edu.sa

اختيار الوظيفة المقدم إليها في عنوان الإيميل.

يجب على مقدم الطلب توضيح الرغبة الوظيفية وتحديد نوع التعليم أهلي أو عالمي.

الشروططريقة التقديم