استقالة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك واستغاثة جماهير الزمالك أين المصير

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استقالة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك وتعين لجنة مؤقتة جديده قرار صادم تم اتخاذه منذ قليل من قبل المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثة التي تدير نادي الزمالك، بعد الأحداث الأخيرة التي طرات من ظلم وقع علي النادي الأبيض ولم تتمكن أدارة الأبيض من الحصول علي حقوق نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة ولعدة أسباب اخري قررت اللجنة تقديم استقالة جماعية منذ قليل وسنكشف لكم عبر هذا التقرير الأسباب الحقيقية لاستقالة مجلس الإدارة المؤقت لنادي الزمالك.استقالة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك وتعين لجنة مؤقتة جديده
تعرض اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك إلي هجوم كبير من قبل جماهير نادي الزمالك بسبب عدم تمكن اللجنة من فعل شي من حقوق نادي الزمالك المسلوبة أبرزها سرقة بطولة دوري الشباب 2003 التي فاز بها نادي الزمالك وفقا إلى رائحة أدارة الكرة المصري بقيادة احمد مجاهد وبعد أن فاز الزمالك بالبطولة اعلن اتحاد الكرة عدم حصول الزمالك علي البطولة وفوز الأهلي بالبطولة وتغيير اللائحة بعد أن حصل الزمالك علي البطولة، ثم يقرر فجاه اتحاد الكرة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لإعلان بطل الجمهورية 2003.
لم يتمكن مجلس أدارة الزمالك من فعل شي، ثم توقيع عقوبة لم تحدث من قبل علي أي ناشئ في مصر وغرامة مالية علي شباب الزمالك تصل إلي أيقاف لمدة 12 مباراة ولم يتمكن الإدارة من فعل شي، حملات تنمر علي قائد الفريق شيكابلا ولم تتمكن الإدارة من فعل شي.استغاثة جماهير الزمالك أين المصير
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل تساءل وزير الرياضة أين المصير في اللجان الموقتة التي تدير نادي الزماك أين المخالفات التي كانت علي مجلس مرتضي منصور حتي تتم أقالته، يري جماهير الأبيض أن المقارنة بين مجلس مرضي منصور ومجلس الإدارة الموقت ظالمة للغاية للمجلس الحالي المستقيل، فكان مجلس مرتضي منصور هو الوحيد الذي يتمكن من الحصول علي حق الفارس الأبيض، كان من يتمكن من تجديد للاعبين، وشراء النجوم أما الآن اصبح المجلس المستقيل عاجز عن تلبية رغبات الجماهير، مما يتساءل جماهير نادي الزمالك ماذا بعد؟ اللجنة المؤقتة.
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استقالة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك وتعين لجنة مؤقتة جديده قرار صادم تم اتخاذه منذ قليل من قبل المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة الثلاثة التي تدير نادي الزمالك، بعد الأحداث الأخيرة التي طرات من ظلم وقع علي النادي الأبيض ولم تتمكن أدارة الأبيض من الحصول علي حقوق نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة ولعدة أسباب اخري قررت اللجنة تقديم استقالة جماعية منذ قليل وسنكشف لكم عبر هذا التقرير الأسباب الحقيقية لاستقالة مجلس الإدارة المؤقت لنادي الزمالك.استقالة اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك وتعين لجنة مؤقتة جديده
تعرض اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك إلي هجوم كبير من قبل جماهير نادي الزمالك بسبب عدم تمكن اللجنة من فعل شي من حقوق نادي الزمالك المسلوبة أبرزها سرقة بطولة دوري الشباب 2003 التي فاز بها نادي الزمالك وفقا إلى رائحة أدارة الكرة المصري بقيادة احمد مجاهد وبعد أن فاز الزمالك بالبطولة اعلن اتحاد الكرة عدم حصول الزمالك علي البطولة وفوز الأهلي بالبطولة وتغيير اللائحة بعد أن حصل الزمالك علي البطولة، ثم يقرر فجاه اتحاد الكرة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لإعلان بطل الجمهورية 2003.
لم يتمكن مجلس أدارة الزمالك من فعل شي، ثم توقيع عقوبة لم تحدث من قبل علي أي ناشئ في مصر وغرامة مالية علي شباب الزمالك تصل إلي أيقاف لمدة 12 مباراة ولم يتمكن الإدارة من فعل شي، حملات تنمر علي قائد الفريق شيكابلا ولم تتمكن الإدارة من فعل شي.استغاثة جماهير الزمالك أين المصير
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل تساءل وزير الرياضة أين المصير في اللجان الموقتة التي تدير نادي الزماك أين المخالفات التي كانت علي مجلس مرتضي منصور حتي تتم أقالته، يري جماهير الأبيض أن المقارنة بين مجلس مرضي منصور ومجلس الإدارة الموقت ظالمة للغاية للمجلس الحالي المستقيل، فكان مجلس مرتضي منصور هو الوحيد الذي يتمكن من الحصول علي حق الفارس الأبيض، كان من يتمكن من تجديد للاعبين، وشراء النجوم أما الآن اصبح المجلس المستقيل عاجز عن تلبية رغبات الجماهير، مما يتساءل جماهير نادي الزمالك ماذا بعد؟ اللجنة المؤقتة.
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