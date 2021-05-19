تسجيل 19 وفاة و 1180 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (1180) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (727,612) حالة.

• سُجّلت (19) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (9314) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (3.61%)، مقارنة مع (3.94%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (32,690) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (7,034,669) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (1007) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (707,609) حالات.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا (10,689) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (80) حالة، فيما غادرت (70) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (645) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال

نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 27%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%

إقليم الوسط

نسبة إشغال أسرّة العزل: 14%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 17%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 9%

إقليم الجنوب

نسبة إشغال أسرّة العزل: 7%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 7%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 7%

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- 415 في محافظة العاصمة عمّان.

- 205 في محافظة إربد، منها 21 في الرمثا.

- 161 في محافظة الزرقاء.

- 85 في محافظة المفرق.

- 71 في محافظة البلقاء.

- 55 في محافظة معان، منها 6 في البترا.

- 54 في محافظة الكرك.

- 50 في محافظة عجلون.

- 33 في محافظة جرش.

- 25 في محافظة مأدبا.

- 14 في محافظة العقبة.

- 12 في محافظة الطفيلة.