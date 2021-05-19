بيان من الجيش اللبناني بشأن "أحداث الحدود"

أصدر الجيش اللبناني، مساء الأربعاء، بيانا حول الصواريخ التي تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل اليوم، والتي سقط أحدها في حيفا، بالإضافة إلى القصف المدفعي الإسرائيلي.

وقال الجيش اللبناني في بيانه، إن مدفعية إسرائيلية استهدفت منطقة وادي حامول قرب صديقين، لافتا إلى أن 17 قذيفة سقطت على المنطقة، دون أن يسفر القصف عن وقوع أضرار أو إصابات.

كما أشار الجيش إلى أن وحدة منه عثرت "في المكان عينه" على 4 منصات فارغة لإطلاق الصواريخ، ومنصة مجهزة بصاروخ كان معدا للإطلاق، موضحا أن "الوحدات المختصة تعمل على تفكيكه".

وفي وقت سابق الأربعاء، أُطلقت 4 صواريخ من لبنان نحو الجليل الأدنى في منطقة عكا، وسُمع صوت صفارات الإنذار في حيفا والجليل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وكانت هذه المرة الثالثة التي تطلق فيها صواريخ من لبنان منذ اندلاع العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة في العاشر من مايو.

ويأتي إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، التي لا تزال الجهة المسؤولة عنها غير معروفة، باتجاه إسرائيل، ردا على تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، واستمرار العنف هناك بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ العاشر من مايو.