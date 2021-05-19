أصدر الجيش اللبناني، مساء الأربعاء، بيانا حول الصواريخ التي تم إطلاقها من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل اليوم، والتي سقط أحدها في حيفا، بالإضافة إلى القصف المدفعي الإسرائيلي.
وقال الجيش اللبناني في بيانه، إن مدفعية إسرائيلية استهدفت منطقة وادي حامول قرب صديقين، لافتا إلى أن 17 قذيفة سقطت على المنطقة، دون أن يسفر القصف عن وقوع أضرار أو إصابات.
كما أشار الجيش إلى أن وحدة منه عثرت "في المكان عينه" على 4 منصات فارغة لإطلاق الصواريخ، ومنصة مجهزة بصاروخ كان معدا للإطلاق، موضحا أن "الوحدات المختصة تعمل على تفكيكه".
وفي وقت سابق الأربعاء، أُطلقت 4 صواريخ من لبنان نحو الجليل الأدنى في منطقة عكا، وسُمع صوت صفارات الإنذار في حيفا والجليل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وكانت هذه المرة الثالثة التي تطلق فيها صواريخ من لبنان منذ اندلاع العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة في العاشر من مايو.
ويأتي إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية، التي لا تزال الجهة المسؤولة عنها غير معروفة، باتجاه إسرائيل، ردا على تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، واستمرار العنف هناك بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية منذ العاشر من مايو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان من الجيش اللبناني بشأن "أحداث الحدود" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.