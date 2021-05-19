اتصال هاتفى بين الرئيس محمود عباس وغوتيريش لبحث الوضع فى فلسطين

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، فى اتصال هاتفى مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش الجهود الدولية المبذولة لوقف فورى لإطلاق النار فى البلاد.





وشدّد الرئيس عباس، بحسب "سبوتنيك" على ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الوحشية الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا فى قطاع غزة، والذى تسبب بكارثة ودمار يجب محاسبة إسرائيل على ما ترتكبه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "وفا" الفلسطينية.

وأضاف: "إنه من الضرورى العمل على وقف اعتداءات المستوطنين المدعومين من القوات الإسرائيلية فى مدينة القدس، ومحاولات الاستيلاء على بيوت المواطنين فى حى الشيخ جراح، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

كما وجه عباس الشكر لغوتيريش على هذه الجهود التى تقوم بها المنظمة الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على "ضرورة توفير مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة أبناء الشعب الفلسطينى الذين يتعرضون لعدوان وحشي، وبذل جهود مضاعفة لإنقاذ الوضع الإنسانى فى الأراضى الفلسطينية".

وأكد عباس، أن ما يحدث من تصعيد إسرائيلى متكرر على الشعب الفلسطيني، يتطلب البدء بحل سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية تقوم به اللجنة الرباعية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولى للسلام، وذلك لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

من جانبه، أكد غوتيريش أن الأمم المتحدة تبذل جهودا مضاعفة من أجل تحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار وتحقيق التهدئة وتوفير المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة، ومواصلة العمل مع الرباعية الدولية من أجل تحقيق أفق سياسى يؤدى إلى السلام الشامل والعادل وفق القانون الدولى".