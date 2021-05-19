تحديث تردد قناة النهار الأولى 2021 الجديد على القمر الصناعي النايل سات

تعتبر قناة النهار 1 من بين قائمة قنوات شبكة تلفزيون النهار المصرية الترفيهية المنوعة، وتتمتع القناة بتقديم كل جديد من البرامج والمسلسلات المميزة التي نالت اعجاب ملايين التابعين على مستوى مصر والوطن العربي، اليكم نستعرض آخر تحديث تردد قناة النهار الأولى 2021 الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات.

قناة النهار الفضائية Al-Nahar TV

قناة النهار الأولى أو ما تسمى بقناة النهار وان قناة مصرية منوعة معروفة منذ بداية بثها وتأسيسها وإطلاقها في عام 2011 ببرامجها المميزة الممتعة، والتي يتم عرضها تحت شعار ” شاشتنا سر قوتنا”، بعد أن كان الشعار في بداية البث “اللي جاي أحلى” فهي تقدم الأعمال الدرامية والسينمائية المختلفة، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية والبرامج الدينية والإخبارية المتنوعة.

كما أن أبرز البرامج المقدمة على شاشة شبكة قنوات النهار ما يلي:

برنامج لقمة هنية.

برنامج أكلة بيتي.

برنامج مصر الجديدة.

برنامج آخر النهار.

برنامج وشوشة.

برنامج أهل المحبة.

برنامج وجهة نظر.

تردد قناة النهار الأولى 2021 عبر النايل سات

هذا ويمكن متابعة برامج قناة النهار المتنوعة الإخبارية والسياسية والاقتصادية، والرياضية، والترفيهية المختلفة من خلال ضبط التردد التالي على جهاز الاستقبال لديك:

القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة النهار 11785

معدل الترميز 27500

القطبية عمودي V

معدل الترميز 5/6

كما أن قناة النهار دراما يمكن ضبط اشارتها واستقبالها عبر القمر الصناعي النايل سات بسهولة عبر ضبط التردد التالي، ومتابعة أجمل المسلسلات، مثل ونوس والقيصر والخروج وسقوط حر، ورحلة سألوني، ويتم ضبط التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات.

القطبية عمودي V

التردد 11488

معدل الترميز 27500

معامل تصويب الخطأ 2/3

تردد قناة النهار اليوم الجديد 2021

قناة النهار اليوم تم تأسيسها في عام 2014، وتتمتع بتقديم أفضل البرامج السياسية الإخبارية، أبرزها برنامج أحلام مواطن، للإعلامي هاني عبد الرحيم، وبرنامج مننا وعلينا للإعلامي عمرو الكحكي، وبرنامج شكوتك بصوتك للإعلامي هاني حتحوت.

ويتم ضبط واستقبال تردد قناة النهار اليوم عبر التردد التالي: