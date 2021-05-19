احجز وحدتك بتمويل القرض العقاري بالتعاون مع المؤسسات التمويلية بالمملكة في الآونة الأخيرة تزايدت محركات البحث حول برنامج سكنى وما هي الفئات المستحقة بتمويل القرض العقاري بالتعاون مع المؤسسات التمويلية، فشهد ذلك الأقبال من الأسر محدودي الدخل بالمملكة للاستفادة من هذا القرض، ووصل عدد الأسر المستفيدة من القرض حوالي 39.780 أسرة سعودية، وسجلت في هذا البرنامج حوالى تسع وأربعون ألف أسرة، فتسعى الحكومة السعودية دائما بجهود كثيرة لتوفير سكن مناسب للأسر محدودي الدخل أو سكنات وفلل للمواطنين، وكانت من ابرز نتائج البرنامج، تقرير تضمن أعداد الأسر المستفيدة، والمشاريع التي تنفذ، وإعداد الشهادات العقارية، والخدمات والخيارات التي يقدمها البرنامج لتمكين الأسر السعودية محدودي الدخل أو غيره من المواطنين من تملك منزل سكني، وذلك بالوصول لحوالي سبعون بالمائة لخطة 2030 السكنية، ومن خلال موقعنا هذا والتقرير سنتعرف على كل ما تريد معرفته من تملك وحده سكنية بتمويل القرض العقاري وبالتعاون مع المؤسسات التمويلية بالمملكة.

احجز وحدتك بتمويل القرض العقاري بالتعاون مع المؤسسات التمويلية بالمملكة

وهناك مخصصات لبرنامج سكني الإلكتروني بالمملكة، تسعى المملكة إلى تنفيذ خطة مشروع 2030، حيث إنه عدد الأسر التي استفادت من البرنامج خلال الأربع اشهر الماضية في هذه السنة، وصلت إلي تسع وثمانون ألف أسرة سعودية استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية، منها أكثر من ست وستون ألف أسرة سكنت منازلها حتى أبريل الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني”، ومن خلال برنامج سكنى والخدمات التي يقدمها البرنامج للمواطنين، ويهدف البرنامج إلي تمكين الأسر من السكن من خلال مشاريع البرنامج السكنى تحت الإنشاء، فيتيح للأسر اختيار الأماكن والتصاميم التي تناسبهم والتنفيذ بدقة وسهولة التعامل، وكذلك يقدم برنامج سكني العديد من الخدمات السكنية، ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة والمتواجدة بمناطق كثيره من المملكة.

برنامج سكنى وخدماته المختلفة بالمملكة

يقدم برنامج سكنى الإلكتروني خدمات كثيرة للمواطنين والتي يمكن الاستفادة منها:

من التسجيل في البرنامج سنعرف حالة الاستحقاق فوريا. حجز الوحدات والأراضي السكنية يجب المعاينة ومعرفة المكان والمميزات أولا. معرفة الأسعار للوحدات السكنية والأراضي السكنية. خدمة المستشار العقاري. عمل التصاميم الهندسية. خدمة المقاول المعتمد. إصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي.

الدخول إلى برنامج سكنى. تجهيز دفتر العائلة. قم بتعبئة البيانات المطلوبة من رقم هوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد. سيرسل لك رمز تحقق على الجوال قم بوضعه سيظهر لك صفحة اخرى. دراسة كل هذا من متخصصين والرد عليك في وقت قصير وتنفيذ المطلوب بسهولة ويسر.

طريقة التسجيل في موقع سكنى بالمملكةكيفية التسجيل في برنامج سكنى والأراضي المجانية

بدأ البرنامج بتخصيص مائة وعشرون وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، أما سكنى وتوزيع أراضي مجانية حوالى خمس وسبعون ألف ارض سكنية في عام 2017 ، وخصص ثلاثمائة ألف ارض مجانية أيضا في عام 2018 ، وسنشرح طريقة التسجيل في برنامج سكنى والأراضي المجانية: