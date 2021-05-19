ترامب: أتعرض لهجوم غير عادل

جدة - نرمين السيد - رد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، على فتح المدعى العام فى نيويورك تحقيق جنائى حول "منظمة ترامب"، المجموعة المملوكة لعائلته، قائلا إنه يتعرض "للهجوم والإيذاء بشكل غير عادل".





واعتبر ترامب فى بيان له بحسب "روسيا اليوم"، أنه لا يوجد شىء أكثر فسادا من تحقيق يبحث بشكل يائس عن جريمة.

وكان مكتب المدعى العام فى نيويورك، أعلن مساء يوم أمس الثلاثاء، توسيع تحقيقه حول "منظمة ترامب"، ليشمل بحثا فى ارتكاب مخالفات جنائية محتملة.

وقال المكتب فى بيان: "أبلغنا منظمة ترامب أن تحقيقنا فى المنظمة لم يعد مدنيا بحتا، نحن الآن نحقق فى منظمة ترامب فى مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعى العام فى مانهاتن".

وتابع البيان : "مكتب المدعى العام فى مانهاتن لا يزال فى خضم تحقيق حول احتيال واسع النطاق، وفى فبراير، وبعد معركة قانونية مطولة، حصل سايروس فانس جونيور، المدعى العام لمنطقة مانهاتن، على إقرارات ترامب الضريبية".

وركز المدعون على تعاملات ترامب التجارية، وتلك الخاصة بشركائه، بمن فيهم كبير المسؤولين الماليين لترامب، ألن فايسلبرغ، وعائلة فايسلبرغ.

ونفى ترامب ووايسلبرغ و"منظمة ترامب" ارتكاب أى مخالفات، وقالوا إن المدعين يتحركون بدوافع سياسية.