واعتبر ترامب فى بيان له بحسب "روسيا اليوم"، أنه لا يوجد شىء أكثر فسادا من تحقيق يبحث بشكل يائس عن جريمة.
وكان مكتب المدعى العام فى نيويورك، أعلن مساء يوم أمس الثلاثاء، توسيع تحقيقه حول "منظمة ترامب"، ليشمل بحثا فى ارتكاب مخالفات جنائية محتملة.
وقال المكتب فى بيان: "أبلغنا منظمة ترامب أن تحقيقنا فى المنظمة لم يعد مدنيا بحتا، نحن الآن نحقق فى منظمة ترامب فى مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعى العام فى مانهاتن".
وتابع البيان : "مكتب المدعى العام فى مانهاتن لا يزال فى خضم تحقيق حول احتيال واسع النطاق، وفى فبراير، وبعد معركة قانونية مطولة، حصل سايروس فانس جونيور، المدعى العام لمنطقة مانهاتن، على إقرارات ترامب الضريبية".
وركز المدعون على تعاملات ترامب التجارية، وتلك الخاصة بشركائه، بمن فيهم كبير المسؤولين الماليين لترامب، ألن فايسلبرغ، وعائلة فايسلبرغ.
ونفى ترامب ووايسلبرغ و"منظمة ترامب" ارتكاب أى مخالفات، وقالوا إن المدعين يتحركون بدوافع سياسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: أتعرض لهجوم غير عادل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.